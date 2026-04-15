Alajuelense ya tiene el nombre del técnico para reemplazar a Machillo Ramírez: “Es el candidato número 1”

La Liga Deportiva Alajuelense se juega mucho en poco tiempo. Le quedan tres fechas de aquí al final del Clausura 2026 y por ahora está fuera de los puertos de clasificación.

Lo bueno (o lo malo) es que de los tres partidos que le faltan, dos son ante rivales directos. Y uno es el clásico frente a Saprissa que jugará este domingo en el Alejandro Morera Soto.

ver también Clásico en peligro para Saprissa: Alajuelense recibe la noticia que pone en jaque a Hernán Medford antes de ir al Morera Soto

Por lo que en caso de ganar los tres (los otros dos son Puntarenas y Liberia), el conjunto manudo se metería entre los cuatro mejores. Sin embargo, la preocupación de la afición no sólo pasa por ahí sino por saber si Machillo Ramírez continuará al frente del equipo.

Alajuelense: el futuro del Machillo Ramírez está en duda

Óscar Ramírez decidió volver a tomar las riendas del primer equipo de Alajuelense para reemplazar a Alexandre Guimaraes en abril de 2025 y firmó contrato hasta junio de 2026, por lo que su ligamen está a punto de vencer.

ver también Los manudos ya decidieron: los millones de dólares que deberá pagar Alajuelense por unirse a FOX Sports

Sin embargo, y más allá que al frente del equipo ganó la Copa Centroamericana y el título 31 de la Liga a nivel local, su continuidad es hoy una duda. Desde el club ya dejaron en claro que será decisión del DT el hecho de renovar (o no), aunque ya hay nombres que suenan para reemplazarlo.

¿Quién reemplazaría a Machillo Ramírez en Alajuelense? “Es el candidato número 1”

Este miércoles, en Tigo Sports, revelaron quién es el favorito para ocupar el banquillo manudo si Ramírez finalmente toma la medida de marcharse. “Si Machillo decide no seguir, el candidato número 1 es Saturnino Cardozo”, aseguró el periodista José Pablo Alfaro.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

“Cardozo tiene todos los argumentos: proyección de jóvenes, fútbol de calidad, es un tipo fresco que le ha dado un salto de calidad a Liberia”, agregó sobre el paraguayo que, por ahora está conduciendo a su equipo a las semifinales.

Publicidad

Cardozo está haciendo un gran torneo con Liberia. (Instagram liberia)

Publicidad

“Es serio, trabajador… La liga tiene toda la capacidad económica y el CAR le va a encantar. Es difícil que se quede en Liberia y ahí la Liga tiene una oportunidad muy grande”, agregaron en el programa de Tigo Sports.