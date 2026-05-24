FAS toma su primera decisión en el plantel tras coronarse campeón

Los tigrillos no pierden el tiempo para armar su plantel para la otra temporada.

La directiva de CD FAS comenzó a mover sus fichas de cara a la próxima temporada y dio una noticia que llena de tranquilidad a su afición. El mediocampista y capitán José “Clavito” Portillo renovó su contrato con la institución santaneca por los próximos cuatro torneos cortos, asegurando así su permanencia en el club durante los siguientes dos años.

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La continuidad del experimentado volante llega apenas días después de la conquista del título 20, un campeonato en el que Portillo tuvo un papel determinante dentro y fuera del terreno de juego. Su liderazgo, experiencia y capacidad para manejar los tiempos de los partidos fueron aspectos fundamentales para que los tigrillos alcanzaran una nueva corona en el fútbol salvadoreño.

El anuncio fue realizado por la propia institución a través de sus canales oficiales, donde destacó la importancia del futbolista dentro del proyecto deportivo. “El capitán campeón se queda en casa. Seguirá siendo parte de esta historia tras renovar con el Rey de Copas”, publicó FAS para confirmar la permanencia de uno de los referentes más queridos por la afición santaneca.

José Portillo seguirá liderando al campeón salvadoreño

Desde su llegada a FAS en 2022, José Portillo se convirtió rápidamente en una pieza indispensable del equipo. Además de aportar equilibrio en la zona medular, el futbolista asumió un rol de liderazgo que lo llevó a portar el gafete de capitán y convertirse en una de las voces de mayor peso dentro del vestuario asociado.

Los números respaldan su impacto en la institución. Durante su etapa con los tigrillos ha conquistado dos títulos de liga, consolidándose como uno de los futbolistas más exitosos del plantel actual. Su regularidad y compromiso le han permitido ganarse el respeto de compañeros, entrenadores y aficionados, quienes celebraron con entusiasmo la noticia de su renovación.

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Con esta decisión, FAS da un paso importante en la planificación de la próxima campaña. La continuidad de “Clavito” Portillo garantiza experiencia, liderazgo y estabilidad para un equipo que buscará defender su campeonato en el torneo local y competir con protagonismo en la próxima Copa Centroamericana, manteniendo la base que llevó al club a conquistar su histórica vigésima estrella.