Controles y prohibición: Alajuelense toma una drástica medida con todos sus jugadores por el caso de Alejandro Bran

En la Liga Deportiva Alajuelense el tema Alejandro Bran dejó de ser solo un episodio aislado y pasó a convertirse en un asunto que sacudió puertas adentro. Lo que ocurrió en su condominio con la moto no solo generó ruido mediático, sino que obligó al club a tomar decisiones inmediatas para evitar que la situación escalara aún más.

El volante ya había sido sancionado y apartado por unos días, en una señal clara de que la institución no iba a dejar pasar lo ocurrido. Sin embargo, más allá de lo deportivo, el verdadero impacto se empezó a sentir en el manejo interno del plantel y en la exposición pública del equipo.

La decisión de Alajuelense con sus jugadores

Y ahí es donde aparece la medida más llamativa. Según reveló Ángel Zaldívar en conversación con Fútbol Centroamérica, desde Alajuelense bajaron una orden directa para todos los jugadores: no dar entrevistas para evitar hablar del caso Bran. Una especie de “ley de silencio” que busca cortar de raíz cualquier declaración que pueda avivar la polémica.

La instrucción es clara. Los futbolistas solo podrán hablar con los periodistas en zona mixta o en el campo de juego, pero fuera de ese contexto, el asunto queda completamente cerrado. Nada de declaraciones voluntarias, análisis personales ni comentarios que puedan generar nuevos titulares.

Ángel Zaldívar contó que no los dejan dar más notas.

En tono paródico, en la Liga parece que se activó el “modo avión”comunicacional. Nadie habla, nadie opina y todos miran para otro lado. Porque si algo entendieron en el club, es que el ruido externo puede terminar afectando más de la cuenta en un momento clave del torneo.

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Mientras tanto, Alejandro Bran sigue bajo la lupa y con una última oportunidad marcada. Y en Alajuelense, más allá de lo que pase en la cancha, el mensaje es contundente: este partido también se juega afuera y se juega en silencio.

Datos Claves

Alajuelense sancionó y apartó al volante Alejandro Bran tras un incidente con una moto.

sancionó y apartó al volante tras un incidente con una moto. El club impuso una ley de silencio prohibiendo entrevistas a jugadores sobre el caso.

prohibiendo entrevistas a jugadores sobre el caso. Los futbolistas solo podrán declarar en zona mixta o en el campo de juego.