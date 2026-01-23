Alajuelense vs. San Carlos: a qué hora y cómo ver el duelo entre Machillo Ramírez y Paté Centeno por el Clausura 2026

La Fecha 4 del Torneo Clausura 2026 en Costa Rica le presenta a la Liga Deportiva Alajuelense un partido que ya se siente bisagra: el campeón vigente todavía no pudo ganar en el certamen y la presión empezó a escalar, incluso desde adentro del vestuario, con los protagonistas reconociendo el mal arranque.

Del otro lado llega un San Carlos que, con Walter “Paté” Centeno en el banquillo, empieza a tomar vuelo: encadenó dos triunfos y se planta en el Morera Soto con la chance de profundizar las dudas del equipo de Óscar “Machillo” Ramírez.

¿Cuándo juegan Alajuelense vs. San Carlos?

El partido por la Fecha 4 del Torneo Clausura 2026 entre Alajuelense y San Carlos se disputará este sábado 24 de enero, a las 8:00 pm, en el estadio Alejandro Morera Soto.

¿Dónde ver EN VIVO Alajuelense vs. San Carlos?

En Costa Rica, la transmisión en directo de Alajuelense vs. San Carlos estará a cargo de FUTV.

¿Cómo llega Alajuelense al partido contra San Carlos?

El inicio del campeón ha sido de alta preocupación: sumó 2 puntos de 9 y todavía no conoce la victoria: igualó 2-2 con Liberia y 1-1 con Pérez Zeledón y luego cayó 1-0 ante Cartaginés en el duelo más esperado de la Fecha 3.

En ese contexto, Celso Borges fue directo al diagnóstico: “Estamos mal como equipo”, en una declaración que expone el momento y la urgencia de respuesta inmediata. En la Liga no quieren vivir lo que le pasó a Herediano el torneo pasado que, tras ser campeón, un mal arranque lo dejó fuera de las semifinales.

¿Cómo llega San Carlos para visita a Alajuelense?

Los Toros del Norte reaccionaron rápido traspié del arranque: después de perder 3-1 con Pérez Zeledón, hilvanaron dos victorias, 3-0 ante Sporting y 1-0 frente a Puntarenas, para colocarse con 6 puntos y en zona de clasificación a la siguiente fase.

En el triunfo sobre Sporting, el propio Centeno remarcó la importancia anímica de romper la sequía y sostuvo que el equipo hizo “un juego completo”, señal de que su idea empieza a verse en resultados.