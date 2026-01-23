Salió campeón con Alajuelense, se fue peleado con la afición y ahora confirma el interés de Saprissa para ficharlo: “Estuvimos hablando”

El pasado 26 de diciembre, una inesperada noticia sacudió a Deportivo Saprissa cuando el portero Esteban Alvarado anunció su retiro del fútbol profesional a los 36 años y luego de casi dos décadas, siendo parte en el cierre de su carrera de la conquista del histórico tetracampeonato.

Esta decisión obligó al Comité Deportivo, encabezado por Erick Lonnis, a buscarle un reemplazante a Alvarado —algo que debió haber ocurrido antes, pues la falta de competencia contribuyó al bajón de nivel que tuvo el torneo pasado—. Y el elegido fue un viejo conocido, Minor Álvarez, quien llegó para acompañar la progresión de los juveniles Abraham Madriz e Isaac Alfaro.

Sin embargo, en ese lapso, sonaron nombres como Rodiney Leal, Alexandre Lezcano, Antonny Monreal o hasta Leonel Moreira, que parecía el menos probable de todos por su pasado en el archirrival de la “S”, Liga Deportiva Alajuelense.

El interés de Saprissa por Leo Moreira fue real

En zona mixta, luego de defender el marco de Sporting FC en la derrota por 1-0 ante Saprissa correspondiente a la tercera jornada, Leo Moreira le confirmó al periodista Keish Gómez de ESPN que el sondeo existió con miras al presente Torneo Clausura 2026.

“Estuvimos hablando, pero nada concreto. La prioridad siempre la tuvo Sporting y, como te dije, hubo acercamientos pero entre dirigencias”, manifestó el ex guardameta de la Liga, institución de la que no se fue en buenos términos pese a ser uno de los referentes y haber ganado seis títulos: los más destacados son el Torneo Apertura 2020, la Liga Concacaf ese mismo año y dos Copas Centroamericanas.

Sin embargo, los errores de Moreira en instancias decisivas fueron debilitando su vínculo con la afición manuda al punto de volverlo irreparable. Fue uno de los más señalados por la sequía de campeonatos nacionales de la Liga y la catarata de críticas decantó en la rescisión de su contrato por parte del club el 5 de enero del año pasado.

Tras su salida y posterior llegada a Puntarenas FC, el futbolista de 35 años se mostró en desacuerdo con sus detractores del liguismo: “Salgo con la frente en alto, ustedes ven los números que yo tuve en Alajuelense y siempre di el máximo de mí“. Aunque en su vuelta al Morera Soto, le agradeció a los aficionados que sí lo respetaron y a la institución, a pesar del amargo final.