Alajuelense sufre: el registro que más extrañará el Machillo Ramírez de Washington Ortega en la final de la Copa Centroamericana

La Liga Deportiva Alajuelense como representante de Costa Rica disputará hoy el partido de ida de la final de la Copa Centroamericana 2025 ante Xelajú de Guatemala con la baja sensible de Washington Ortega.

Recordemos que el arquero uruguayo sufrió una lesión muscular que lo ha dejado fuera de esta final de Copa Centroamericana y ahora el Machillo Ramírez deberá remar no solamente sin tener a su arquero figura, sino también viendo de reojo un registro que La Liga extrañará más que nunca.

¿Cuál es el registro que más extrañará Alajuelense de Washington Ortega?

El dato que más resentirá Alajuelense tras la ausencia de Washington Ortega en esta final de Copa Centroamericana es, sin duda, su impresionante capacidad para mantener el arco en cero registrando un total de 29 vallas invictas.

Desde su llegada al club en enero, Ortega disputó 54 partidos, permitió apenas 31 goles y sostuvo un promedio de tres intervenciones clave por encuentro, números que evidencian cuánto aportó al equilibrio del equipo

Su ausencia en este tramo decisivo no solo deja un vacío en lo deportivo, sino también en la seguridad emocional que transmitía al resto del plantel. Alajuelense deberá encontrar rápidamente en Johnny Álvarez y Bayron Mora, esa solidez que Ortega ofrecía bajo los tres palos.

¿Cuándo juega Alajuelense vs. Xelajú? Final de ida de la Copa Centroamericana 2025

El primer duelo entre Alajuelense y Xelajú por la final de ida de la Copa Centroamericana 2025 está programado para hoy miércoles 26 de noviembre a las 8:00 p.m. (hora de Costa Rica).

Dicho encuentro se jugará en el Estadio Alejandro Morera Soto, donde la Liga buscará aprovechar su condición de local para dar el primer golpe en esta serie decisiva que definirá al nuevo campeón regional.

Las finales de la Copa Centroamericana 2025 entre Alajuelense y Xelajú podrán disfrutarse a través de Disney+, plataforma que tendrá los derechos de transmisión para ambos encuentros.