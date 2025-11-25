“Hola manudos”: Washington Ortega rompe el silencio tras su lesión y le envía un mensaje a la afición de Alajuelense

En medio de la tensión y expectativa que rodea la final de la Copa Centroamericana, Washington Ortega decidió hablar. El arquero de Liga Deportiva Alajuelense, pieza clave del equipo durante el semestre, rompió el silencio tras confirmarse su lesión y su ausencia para el decisivo duelo de este miércoles ante Xelajú.

El portero uruguayo, quien quedó al margen del primer juego de la final y del compromiso del domingo frente a Cartaginés, utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje que rápidamente movilizó a la afición rojinegra.

¿Cuál es el mensaje que dio Washington Ortega?

“Hola manudos, quería agradecerles por sus mensajes y su apoyo. Volveré lo más pronto posible y más fuerte. Mañana todos juntos alentando a los muchachos… Todo va a salir bien”, escribió Washington Ortega en Instagram, acompañado de una imagen que refleja calma y determinación.

Su ausencia se siente, y mucho. Ortega venía siendo uno de los futbolistas más regulares del plantel de Óscar Ramírez, y su baja obliga al joven Bayron Mora a asumir la responsabilidad de custodiar el arco en la serie más importante del semestre.

La publicación de Washington Ortega en su Instagram.

El mensaje del uruguayo también llega en un momento sensible para el grupo, luego de la difícil semana emocional que atravesaron varios seleccionados tras la eliminación de Costa Rica rumbo al Mundial 2026. La Liga necesita estabilidad, liderazgo y unión, elementos que Ortega procuró reforzar con su publicación.

Publicidad

Publicidad

ver también Alajuelense lo aplaude: Alexis Gamboa golpea a Saprissa y Herediano donde más le duele antes de la final de la Copa Centroamericana

Alajuelense buscará este miércoles dar el primer golpe ante Xelajú y encaminar el tricampeonato de Centroamérica. Y aunque no estará bajo los tres palos, Washington Ortega ya dejó claro que estará presente de otra forma: alentando y empujando a sus compañeros desde donde pueda.