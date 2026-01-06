Es tendencia:
Es extranjero y sueña con convertirse en el nuevo refuerzo del Machillo Ramírez en Alajuelense: “Nunca se me hizo fácil”

Al Machillo Ramírez le siguen llegando señales para conformar la nueva plantilla de Alajuelense en este 2026.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Machillo Ramírez al mando de Alajuelense
En el entorno de Liga Deportiva Alajuelense comienza a tomar forma una historia marcada por ilusión y perseverancia. Se trata de un jugador extranjero que, desde el trabajo silencioso en las divisiones menores, sueña con abrirse camino y convertirse en una alternativa real para el primer equipo.

Consciente de que el camino no ha sido sencillo, el joven apunta a llamar la atención del Machillo Ramírez, con la esperanza de que su esfuerzo y constancia le permitan dar el salto y formar parte del primer equipo.

¿Quién podría ser el nuevo refuerzo extranjero para el Machillo Ramírez en Alajuelense?

Se trata del argentino Franco Gau. Con apenas 20 años de edad, se ha estado formando en las divisiones inferiores de Liga Deportiva Alajuelense, el volante creativo trabaja bajo la estructura del club con la ilusión de dar el salto a la máxima categoría.

Además, Franco Gau ya tuvo una primera vitrina importante al ver acción en el tradicional partido 90 Minutos por la Vida, donde fue tomado en cuenta y sumó minutos en cancha.

El mensaje que dejó en Alajuelense

A través de sus redes sociales luego de haber formado parte en el 90 minutos por la Vida expresó que su agradecimiento por la oportunidad y todo el esfuerzo que tuvo que hacer para lograr defender los colores rojinegros.

Aunque les resulte imposible, no reclamen nada, traguen veneno, acepten la injusticia que todo se equilibra al final. Nunca se me hizo fácil, pero a veces el futbol recompensa con estos momento“, compartió Franco Gau en su cuenta oficial de Instagram.

De esta manera, Franco Gau dejó una huella positiva en su paso por el evento 90 Minutos por la Vida, no solo por haber defendido los colores de Liga Deportiva Alajuelense en la cancha, sino también por el mensaje cargado de carácter y resiliencia.

