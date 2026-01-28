Es tendencia:
Mientras Ángel Zaldívar gana 25 mil dólares por mes, éste es el monto real que Alajuelense pagó por Malcom Pilone

Se conoció la inversión real que hizo la Liga Deportiva Alajuelense para fichar a Malcom Pilone. Descubre el monto final.

Por Marcial Martínez

El monto real que Alajuelense pagó por Malcom Pilone
El monto real que Alajuelense pagó por Malcom Pilone

Ángel Zaldívar y Malcom Pilone fueron incorporaciones solicitadas directamente po Machillo Ramírez para reforzar a Liga Deportiva Alajuelense para este Torneo Clausura 2026.

La dirigencia apostó por ambos jugadores con la intención de sostener el nivel competitivo mostrado en 2025, confiando en que Zaldívar aporte goles en ofensiva y que Pilone brinde equilibrio y orden en el mediocampo.

En el aspecto económico, las condiciones de cada fichaje fueron distintas. Mientras Ángel Zaldívar percibe un salario mensual cercano a los 25 mil dólares, en el caso de Malcom Pilone se conoció que ese fue el monto que Alajuelense desembolsó para concretar su contratación.

¿Por cuánto dinero contrató Alajuelense a Malcom Pilone?

Pero el análisis financiero de las incorporaciones, quedó en evidencia que se trató de negociaciones muy distintas para Alajuelense.

Mientras Ángel Zaldívar llegó bajo un esquema salarial, con un ingreso mensual cercano a los 25 mil dólares, la contratación de Malcom Pilone respondió a una operación cifra superior.

Malcom Pilone – Alajuelense
De acuerdo con lo revelado por el periodista Ferlin Fuentes, el club rojinegro desembolsó 35 mil dólares para asegurar la llegada de Pilone, una inversión puntual pensada para reforzar el mediocampo.

Esta diferencia en los montos refleja las estrategias aplicadas por la dirigencia según el perfil y el rol que cada jugador está llamado a cumplir en el equipo. Ya Ángel Zaldívar marcó su primer doblete con la Liga, mientras Pilone espera su primera oportunidad.

