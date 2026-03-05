Polémica en Costa Rica: DT destrozó a la UNAFUT y a las horas fue despedido por su club

El fútbol costarricense vivió una jornada cargada de controversia. Un entrenador lanzó duras críticas contra la estructura del campeonato nacional, determinada por la UNAFUT, y, apenas horas después de sus declaraciones, dejó su cargo.

¿Quién fue el entrenador que criticó a la UNAFUT?

En conferencia de prensa, Mauricio Wright no se guardó nada y apuntó directamente contra el sistema actual de la liga, que se disputa con diez equipos: “El jugar con diez equipos en nuestro país es un daño terrible, muchísimas zonas de este país tienen chicos de diferentes edades que ya no tienen posibilidades de jugar en primera división, porque eso es así”.

El entrenador insistió en que la reducción de clubes terminó afectando al desarrollo del fútbol nacional: “Para Costa Rica es necesario 12 o cuidado y no 14 equipos, porque eso le permite a muchos niños tener una posibilidad real dentro del fútbol y que no agarren otro camino”.

Incluso fue más allá al asegurar que la decisión tomada años atrás tuvo consecuencias negativas para el deporte: “Definitivamente le hicieron un daño terrible a nuestro fútbol cuando se decidió sacar a dos equipos por las razones que fueran”.

Mauricio Wright fue despedido de Guadalupe.

La decisión de Guadalupe

Las declaraciones de Wright todavía resonaban en el ambiente cuando llegó un anuncio inesperado. A través de sus redes sociales, Guadalupe FC confirmó que el técnico no continuaría al frente del equipo.

Un momento crítico para Guadalupe

La salida del entrenador se da en medio de una temporada complicada para el equipo josefino. Guadalupe marcha último en la tabla del Clausura con apenas seis puntos.

Además, en la tabla acumulada suma 19 unidades y apenas ha logrado una victoria en el torneo, la conseguida el pasado 18 de enero frente a Liberia. El resto del balance incluye tres empates y seis derrotas.