Plantón a Ronald González: tres clubes históricos de Costa Rica se ausentan de su reunión

La planificación del futuro del fútbol costarricense vivió un episodio llamativo este jueves. Ronald González, director de Selecciones Nacionales, convocó a los clubes de la Primera División a una reunión para presentar la ruta de trabajo de las selecciones menores, pero el encuentro no contó con la presencia de todos los equipos.

Tres instituciones del campeonato nacional no asistieron a la cita, lo que generó sorpresa dentro del entorno de la Fedefútbol. De acuerdo con la información oficial difundida por el departamento de prensa de la Fedefútbol, representantes de siete de los diez clubes de la máxima categoría acudieron al encuentro.

¿Qué clubes no fueron a la reunión de Ronald González?

Se trata de Puntarenas FC, Municipal Liberia y Guadalupe FC no estuvieron presentes en la reunión convocada para abordar el desarrollo de los procesos juveniles del país.

“A la reunión asistieron representantes de siete de los diez clubes de la Primera División. El representante de Puntarenas FC justificó su ausencia, mientras que Guadalupe FC y Liberia no se presentaron”, detalló el comunicado oficial emitido por la Federación.

Ronald González junto a directivos de siete clubes.

¿Para qué era la reunión de Ronald González?

La reunión tenía como objetivo principal fortalecer el vínculo entre la Federación y los clubes en torno al desarrollo de las selecciones juveniles. Durante el encuentro, Ronald González y los diferentes cuerpos técnicos expusieron la planificación y las rutas de trabajo de las selecciones Sub-17, Sub-20 y Preolímpica de cara a los compromisos internacionales que se avecinan.

“Los clubes son quienes amablemente nos facilitan a los jugadores, y lo hacen pensando también en su crecimiento. Nos parecía importante retomar este acercamiento, mostrarles cómo estamos trabajando y enseñarles algunos de los procesos que los jugadores realizan aquí cuando están con nosotros”, explicó González sobre la intención de la reunión.

El contexto hace aún más relevante este tipo de encuentros, ya que las selecciones juveniles masculinas de Costa Rica afrontarán un calendario intenso durante el año. La Sub-17, dirigida por Randall Azofeifa, aseguró recientemente su clasificación a la Copa Mundial de Catar 2026, torneo que se disputará en octubre.

