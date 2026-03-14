“No va hacia el frente”: Rolando Fonseca golpea a Machillo Ramírez con una crítica feroz antes de que Alajuelense reciba a LAFC

Dentro de sus posibilidades, la Liga Deportiva Alajuelense hizo un partido casi perfecto cuando visitó a Los Ángeles FC en el BMO Stadium por la ida de los octavos de final de la Concachampions 2026.

Para rescatar el valioso empate 1-1 que lo deja con vida de cara a la revancha en el Morera Soto, el equipo de Óscar “Machillo” Ramírez prácticamente resignó su faceta ofensiva y apostó todo a la resistencia de su defensa.

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La postura que mantuvo con vida a LDA

El gol manudo, una auténtica joya de Alejandro Bran, fue apenas uno de los tres remates que el conjunto rojinegro logró dirigir al arco defendido por Hugo Lloris, y todos fueron obra del propio mediocampista.

Del otro lado, el dominio de los californianos fue abrumador: 25 disparos totales, 12 de ellos directamente al marco de Washington Ortega, aunque solo encontraron premio con el tanto del gabonés Denis Bouanga al minuto 56.

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Rolando Fonseca detecta una “enfermedad” en el fútbol tico

Durante su participación en el programa Convocados, Rolando Fonseca, histórico ex delantero de la Selección de Costa Rica, analizó el planteo de Alajuelense en territorio norteamericano, y si bien evitó cuestionar abiertamente la estrategia utilizada por Machillo Ramírez, dejó claro que para él ese tipo de partidos refleja un problema estructural que arrastra el fútbol costarricense desde hace años.

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“La Liga Deportiva Alajuelense tuvo un buen comportamiento defensivamente en el partido de visita. Ojo, nos desnudaron, llegamos muy pocas veces, no tenemos mucha presencia en ofensiva, nos defendimos bastante bien, ¿pero usted no vio en algún momento como que los jugadores de Los Ángeles se relajaban cuando hacían los pases en el último cuarto de cancha?”, comenzó planteando Fonseca.

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El ex delantero trazó un paralelismo para ilustrar su punto: “Es como cuando a nosotros nos llevaban en los partidos de preparación de primera división a jugar a las fiestas patronales. El obligado a ganar era yo, porque es mi profesión, no el equipo rival. El que tenía que estar obligado y hacer las cosas era yo. Así pasó en este partido: el obligado era Los Ángeles, porque si yo invierto muchísimo dinero y enfrento a este equipo… pero llegaban al último cuarto de cancha y hacían un pase y otro, y otro…”.

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“No es solo defender, tenés que tener algo más…”

“Vean el gol. Parecíamos unas cuechas, todos en el piso. ¿La gente sale satisfecha? Sí, yo salgo satisfecho, pero es muy poco. Es como cuando salimos con Don Gustavo Alfaro porque en la Copa América defendimos bien contra Brasil”, dijo, dejando también un dardo para el ex entrenador de La Sele, actualmente en el banquillo de Paraguay.

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“No es solo defender, tenés que tener algo más, tenés que mostrar algo más. Con el ‘Lechuga’ salimos muy contentos con eso. Venimos enfermos de ocho años atrás, con un fútbol que no evoluciona, que no crece, que no va hacia el frente, y la muestra del botón en el 2026 es Liga Deportiva Alajuelense. Ojalá le alcance para pasar, yo deseo que pase, pero…”, sentenció Fonseca, dejando instalada una crítica pesada en la previa de la revancha que se disputará el martes 17 de marzo en el Morera Soto.

En síntesis

-Alajuelense empató 1-1 ante LAFC en el BMO Stadium por la ida de los octavos de final de la Concachampions 2026.

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-Rolando Fonseca elogió el orden defensivo del equipo de Machillo Ramírez, pero lanzó una crítica dura al señalar que el fútbol tico “no evoluciona”.

-El ex delantero incluso comparó el planteo con la postura defensiva de Costa Rica en la Copa América bajo Gustavo Alfaro, advirtiendo que solo defender no alcanza para competir.