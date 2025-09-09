Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Impacto en Alajuelense: Machillo Ramírez confirma la baja que golpea al equipo en el peor momento

La Liga Deportiva Alajuelense regresa a la acción con un duro golpe para el esquema del Machillo Ramírez. Entérate de qué se trata.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Machillo Ramírez dirigiendo a Alajuelense
© AlajuelenseMachillo Ramírez dirigiendo a Alajuelense

La Liga Deportiva Alajuelense atraviesa un momento complicado y ahora se enfrenta a una noticia que supone un duro golpe en plena competencia. Óscar “Machillo” Ramírez ya tiene conocimiento sobre una baja sensible dentro del plantel, lo que representa un desafío adicional para el equipo en una etapa clave de la temporada.

Fue campeón en Alajuelense, lo comparan con una leyenda del Real Madrid y ahora da el salto soñado en un gigante de Europa

ver también

Fue campeón en Alajuelense, lo comparan con una leyenda del Real Madrid y ahora da el salto soñado en un gigante de Europa

La baja que golpea a Alajuelense del Machillo Ramírez

El defensor Santiago van der Putten sufrió un esguince en una de sus rodillas que lo mantendrá fuera de las canchas por aproximadamente seis semanas, encendiendo las alarmas tanto en la Selección Nacional como en Alajuelense.

Para facilitar su recuperación y evitar complicaciones, el jugador fue sometido a un procedimiento médico de mínima invasión que busca acelerar su regreso a la actividad.

Publicidad
Santiago Van der Putten le da un giro a su futuro y sorprende a todos en
Santiago van der Putten – Alajuelense

Santiago van der Putten venía consolidándose como una pieza clave en la zona baja, aportando solidez y regularidad tanto en el torneo local como en la Copa Centroamericana. Su experiencia y constancia lo habían convertido en un hombre de confianza dentro de la rotación defensiva del equipo rojinegro.

Publicidad

El desafío de volver más fuerte

Con tan solo 21 años, Van der Putten enfrenta el reto de sobreponerse a esta lesión con paciencia y dedicación, con la mira puesta en regresar en óptimas condiciones. Su recuperación será clave tanto para Alajuelense como para la Selección de Costa Rica.

¿Cuándo vuelve a jugar Alajuelense?

Alajuelense volverá a la acción este sábado 13 de septiembre, cuando reciba en el estadio Alejandro Morera Soto a Liberia por la jornada 8 del Torneo de Apertura 2025. El compromiso está programado para las 8:00 p.m., en un duelo clave para los manudos que buscan mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la tabla.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Piojo Herrera recibe la peor noticia
Costa Rica

Piojo Herrera recibe la peor noticia

"Está golpeado": el Piojo Herrera sufre el revés de última hora que complica a La Sele
Costa Rica

"Está golpeado": el Piojo Herrera sufre el revés de última hora que complica a La Sele

Piojo Herrera toma una decisión a contramano de la afición para enfrentar a Nicaragua
Costa Rica

Piojo Herrera toma una decisión a contramano de la afición para enfrentar a Nicaragua

Fedefútbol sorprende al Piojo Herrera con una noticia que puede ser clave para vencer a Haití
Costa Rica

Fedefútbol sorprende al Piojo Herrera con una noticia que puede ser clave para vencer a Haití

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo