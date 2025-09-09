Impacto en Alajuelense: Machillo Ramírez confirma la baja que golpea al equipo en el peor momento

La Liga Deportiva Alajuelense atraviesa un momento complicado y ahora se enfrenta a una noticia que supone un duro golpe en plena competencia. Óscar “Machillo” Ramírez ya tiene conocimiento sobre una baja sensible dentro del plantel, lo que representa un desafío adicional para el equipo en una etapa clave de la temporada.

La baja que golpea a Alajuelense del Machillo Ramírez

El defensor Santiago van der Putten sufrió un esguince en una de sus rodillas que lo mantendrá fuera de las canchas por aproximadamente seis semanas, encendiendo las alarmas tanto en la Selección Nacional como en Alajuelense.

Para facilitar su recuperación y evitar complicaciones, el jugador fue sometido a un procedimiento médico de mínima invasión que busca acelerar su regreso a la actividad.

Santiago van der Putten venía consolidándose como una pieza clave en la zona baja, aportando solidez y regularidad tanto en el torneo local como en la Copa Centroamericana. Su experiencia y constancia lo habían convertido en un hombre de confianza dentro de la rotación defensiva del equipo rojinegro.

El desafío de volver más fuerte

Con tan solo 21 años, Van der Putten enfrenta el reto de sobreponerse a esta lesión con paciencia y dedicación, con la mira puesta en regresar en óptimas condiciones. Su recuperación será clave tanto para Alajuelense como para la Selección de Costa Rica.

¿Cuándo vuelve a jugar Alajuelense?

Alajuelense volverá a la acción este sábado 13 de septiembre, cuando reciba en el estadio Alejandro Morera Soto a Liberia por la jornada 8 del Torneo de Apertura 2025. El compromiso está programado para las 8:00 p.m., en un duelo clave para los manudos que buscan mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la tabla.