Fue campeón en Alajuelense, lo comparan con una leyenda del Real Madrid y ahora da el salto soñado en un gigante de Europa

Un ex Alajuelense logra dar el salto que transforma su carrera en la élite de Europa.

Por Geronimo Heller

Campeón con Alajuelense logra el salto soñado en Europa.
Campeón con Alajuelense logra el salto soñado en Europa.

El lunes 8 de septiembre el Bayer Leverkusen anunció al danés Kasper Hjulmand como nuevo entrenador del primer equipo. El movimiento llegó tras el polémico y abrupto despido de Erik Ten Hag, que se había confirmado días antes y que cerró su etapa en el club con apenas dos meses en el cargo.

Pero lo que llamó la atención en Costa Rica fue el nombre del nuevo asistente técnico del Werkself (el ‘Equipo de los trabajadores‘, como se lo conoce en Alemania). Según el medio alemán Bild, se trata de Sergi Runge, un viejo conocido de Liga Deportiva Alajuelense.

Lo pide Machillo Ramírez: Alajuelense acelera por un último refuerzo clave para asegurar la 31

Lo pide Machillo Ramírez: Alajuelense acelera por un último refuerzo clave para asegurar la 31

De Alajuela a la élite mundial

El joven entrenador español de 31 años trabajó en 2019 como asistente de Andrés Carevic —hoy DT del Club Sport Cartaginés— en el primer equipo manudo y también dirigió a las divisiones juveniles, donde se coronó campeón tanto con la Sub-17 como con la Sub-19.

Sergi Runge tuvo un exitoso paso por Alajuelense (LDA).

Sergi Runge tuvo un exitoso paso por Alajuelense (LDA).

Un año después de su llegada a Alajuela, Runge regresó al Viejo Continente para integrarse al club del que era socio desde niño, el Barcelona, como ayudante en el equipo Cadete A de los culés.

Sergi Runge llevó a la gloria a la U-17 manuda (LDA).

Sergi Runge llevó a la gloria a la U-17 manuda (LDA).

Sergi Runge, el ‘Mini Xabi’

En 2022, el entrenador con pasado rojinegro aterrizó en el Leverkusen para tomar un rol en el Sub-17 y rápidamente construyó un equipo imbatible, con una racha de más de 30 partidos sin derrota en el campeonato alemán.

Ese éxito se dio al mismo tiempo que Xabi Alonso hacía historia con el primer equipo: la leyenda española y hoy técnico del Real Madrid mantenía un invicto que superó los 50 partidos en la Bundesliga. En paralelo, Runge se contagiaba de ese espíritu y lo replicaba con los jóvenes prospectos del club. En las últimas temporadas fue subcampeón con el Sub-17 y con el Sub-19, y se ganó el apodo de ‘Mini Xabi’.

Sergi Runge, el ‘Mini Xabi Alonso’ (Bayer 04).

Sergi Runge, el 'Mini Xabi Alonso' (Bayer 04).

Hace unos meses, en una entrevista con la Federación Alemana de Fútbol, Runge había anticipado que se veía dando el salto. “Es muy posible que al menos intente ser entrenador principal en el fútbol profesional en algún momento. Cuándo será eso es imposible de predecir. Los pasos que he dado hasta ahora en mi carrera tampoco fueron planeados”, afirmó en ese entonces.

“Al extranjero”: Alexis Gamboa sacude a Alajuelense con un anuncio sobre su futuro desde la concentración de La Sele

ver también

“Al extranjero”: Alexis Gamboa sacude a Alajuelense con un anuncio sobre su futuro desde la concentración de La Sele

Ahora, al español le espera el mayor reto de su carrera. Runge conoce bien la dinámica del club y se perfila para ser un enlace clave entre los jugadores hispanohablantes del plantel y el nuevo cuerpo técnico. El estreno oficial de esta etapa llegará el viernes, cuando el Leverkusen reciba al Eintracht Frankfurt por la Bundesliga.

