México eliminó a Ecuador: contra quién y cuándo juega los octavos de final del Mundial 2026

México superó con autoridad a Ecuador en el Estadio Azteca y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026.

México dio un golpe de autoridad en el Estadio Azteca y eliminó a Ecuador en los 16avos de final del Mundial 2026. El equipo dirigido por Javier Aguirre se impuso con solvencia ante el conjunto sudamericano y consiguió el boleto a la siguiente instancia del torneo.

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El Tri tomó el control del partido, golpeó en los momentos justos y sostuvo la ventaja con autoridad ante un Ecuador que nunca terminó de encontrar comodidad en el desarrollo, quizá intimidado por el importante peso de la localía mexicano.

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Contra quién juega México en octavos de final

Con esta victoria, México avanzó a los octavos de final del Mundial 2026 y ahora deberá enfrentar al ganador del cruce entre Inglaterra y República Democrática del Congo.

El escenario puede cambiar mucho según el clasificado. Inglaterra aparece como el rival de mayor peso por historia, jerarquía individual y actualidad, mientras que los congoleños buscarán dar otro golpe y meterse entre los 16 mejores del torneo.

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Cuándo y dónde juega México los octavos de final

México jugará los octavos de final el domingo 5 de julio, a las 6:00 p.m. de Centroamérica (7:00 p.m. de Panamá), nuevamente en el Estadio Ciudad de México, el histórico Estadio Azteca. El Tri enfrentará al ganador del cruce entre Inglaterra y República Democrática del Congo, que definirá al próximo rival del equipo de Javier Aguirre en el Mundial 2026.

El Estadio Azteca volverá a albergar un partido de El Tri (Getty Images).

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Así, el equipo del “Vasco” Aguirre tendrá pocos días de recuperación después de una noche intensa en el Azteca. México ya dejó en el camino a Ecuador y ahora mira de frente una nueva prueba en el Mundial 2026, con la ilusión de seguir avanzando ante Inglaterra o República Democrática del Congo.