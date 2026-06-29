Akenai Samuels, extremo de 17 años y primo segundo de Joel Campbell, tiene la gran oportunidad de demostrar su talento en el primer equipo de Alajuelense.

Joel Campbell ya no forma parte de Liga Deportiva Alajuelense y fue oficializado recientemente como nuevo fichaje del Inter San Carlos, pero su sangre todavía tiene una fuerte presencia dentro del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Turrúcares.

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Se trata de Akenai Samuels, el juvenil de 17 años que es primo segundo del histórico atacante y que se perfila como una de las mayores promesas que ha producido el semillero rojinegro en el último tiempo. Hoy, tiene la gran oportunidad de demostrarlo en el primer equipo.

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Akenai Samuels se entrena con el primer equipo

El joven Akenai es uno de los canteranos manudos que se encuentra realizando los trabajos de pretemporada de cara al Torneo Apertura 2026 junto al plantel profesional, compitiendo para ganarse un lugar definitivo en los planes del nuevo entrenador de la Liga, Ismael Rescalvo.

No es ningún secreto que el español espera que la sangre joven sea una parte fundamental de su proceso en el Estadio Alejandro Morera Soto. Él mismo lo demostró pocos días después de su llegada al país, cuando se acercó a observar presencialmente un partido de las divisiones menores para evaluar el talento que se forma en la institución.

El primo segundo de Joel Campbell se entrena junto al primer equipo manudo (Unafut).

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Además, el gerente deportivo Carlos Vela aseguró que durante el proceso de elección del sucesor de Óscar Ramírez uno de los puntos innegociables era que el entrenador “tenía que ser una persona que le diera proyección a los jóvenes”.

¿Quién es y cómo juega Akenai Samuels?

Nacido en San José el 5 de febrero del año 2009, Akenai Caleb Samuels Acosta tiene 17 años y se desempeña como extremo, atacando principalmente a perfil derecho gracias a su velocidad y capacidad de desequilibrio.

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El atacante cuenta con doble nacionalidad, costarricense y panameña, y ya tiene un historial importante en las categorías inferiores del fútbol nacional: además de destacarse en el CAR —donde en 2023 la Unafut lo eligió como el mejor jugador de la categoría U-14—, es un rostro habitual en las convocatorias de la Selección de Costa Rica Sub-17.

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Akenai Samuels jugando el 90 Minutos por la Vida (Marvin Caravaca).

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Si bien con el escudo de Alajuelense todavía no registra su debut oficial en un partido de Primera División, a principios de año tuvo minutos de juego en el tradicional torneo amistoso “90 Minutos por la Vida” enfrentando al Deportivo Saprissa, lo que significó su primera gran experiencia con el plantel mayor. Ahora, será Ismael Rescalvo quien lo observará más de cerca para definir si le otorga su ansiado estreno oficial en el Apertura 2026.