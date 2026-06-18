Refuerzo desde México: Alajuelense confirma una nueva incorporación en el día de su cumpleaños

La Liga Deportiva Alajuelense vivió una jornada especial este jueves al conmemorar el 107 aniversario de su fundación, una fecha histórica para toda la afición rojinegra. En medio de los festejos, la institución sorprendió con el anuncio de una nueva incorporación para su equipo femenino, reforzando así su proyecto deportivo de cara a los próximos desafíos.

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La protagonista de la noticia es la delantera mexicana Miranda Solís, una futbolista de apenas 18 años que llega procedente de las Rayadas de Monterrey, una de las organizaciones más poderosas y exitosas del fútbol femenino mexicano. Su contratación representa una apuesta de futuro para las Leonas en Costa Rica, que continúan fortaleciendo su plantilla.

Una joven promesa para fortalecer a las Leonas

El club oficializó la llegada de la atacante a través de sus redes sociales, donde destacó las condiciones de la jugadora y la importancia de su incorporación. “¡Bienvenida, Miranda! La joven delantera de 18 años Miranda Solís llega procedente de Rayadas de Monterrey para convertirse en el tercer refuerzo de nuestras Leonas de cara al próximo torneo”, publicó la institución manuda.

La futbolista mexicana afrontará en Costa Rica su primera experiencia internacional como legionaria, un reto que llega en una etapa clave de su crecimiento profesional. Tras formarse en una de las mejores estructuras del fútbol femenino de México, Solís buscará consolidarse como una pieza importante en el esquema rojinegro y aportar desequilibrio en el frente de ataque.

La llegada de Miranda Solís también refleja la ambición de Alajuelense por mantenerse como protagonista en la región. La directiva ha trabajado en reforzar distintos sectores del equipo con el objetivo de competir al máximo nivel y seguir peleando por títulos tanto en el ámbito nacional como internacional.

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Mientras tanto, las Leonas continúan enfocadas en su próximo compromiso. Este domingo enfrentarán al Deportivo Saprissa a las 11:00 de la mañana en el Estadio Colleya Fonseca, en el primer capítulo de la serie que definirá al representante de Costa Rica para la temporada UNCAF 2026, una eliminatoria que promete emociones y donde la ilusión rojinegra sigue creciendo en un año muy especial para la institución.