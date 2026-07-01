Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Mundial 2026

Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este miércoles 1 de julio, a qué hora y dónde ver

Entérate de todos los detalles de los juegos de este miércoles 1 de julio en la Copa del Mundo 2026 que se disputa en México, Estadps Unidos y Canadá.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Sigue a FCA en Google!
La Copa del Mundo sigue con sus emociones este miércoles 1 de julio.
© ChatGPTLa Copa del Mundo sigue con sus emociones este miércoles 1 de julio.

La fase de dieciseisavos de final en el Mundial 2026 continúa este miércoles 1 de julio con una jornada de tres encuentros que definirán a nuevos clasificados a los octavos de final.

Publicidad

Inglaterra buscará confirmar su favoritismo frente a la República Democrática del Congo, Bélgica intentará imponer su experiencia ante Senegal y Estados Unidos cerrará la actividad enfrentando a Bosnia y Herzegovina. La programación oficial fue confirmada por FIFA para esta jornada del torneo.

Inglaterra vs. Congo: hora, alineaciones y dónde ver EN VIVO el partido de 16avos de final del Mundial 2026

ver también

Inglaterra vs. Congo: hora, alineaciones y dónde ver EN VIVO el partido de 16avos de final del Mundial 2026

Inglaterra vs. República Democrática del Congo

Inglaterra avanzó como líder del Grupo L tras una campaña sólida en la que mostró equilibrio defensivo y suficiente contundencia para asegurar el primer puesto. El conjunto dirigido por Thomas Tuchel llega a la fase de eliminación directa con el objetivo de dar un paso más hacia un título que no conquista desde 1966, aunque consciente de que deberá mejorar su producción ofensiva para evitar complicaciones en los cruces decisivos.

La República Democrática del Congo es una de las revelaciones del torneo. El seleccionado africano consiguió su clasificación gracias a un planteamiento muy ordenado y una defensa que ha sabido competir ante rivales de mayor jerarquía. Los congoleños confían en su disciplina táctica y en la velocidad de sus transiciones para intentar sorprender a una de las favoritas al campeonato.

A qué hora juegan Inglaterra vs. Congo por el Mundial 2026

Estos son los horarios para Centroamérica:

  • 10:00 a. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
  • 11:00 a. m.: Panamá.
Publicidad

Dónde ver EN VIVO Inglaterra vs. Congo en Centroamérica

Estas son las señales y plataformas que tienen programado el partido en Centroamérica:

  • Costa Rica: FOX+.
  • Panamá: Tigo Sports Panamá.
  • Guatemala: Chapin TV, FOX Guatemala, TeleOnce Guatemala y Tigo Sports Guatemala.
  • Honduras: FOX Honduras y Tigo Sports Honduras.
  • El Salvador: Tigo Sports El Salvador.
  • Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua.

Bélgica vs. Senegal

Bélgica llega fortalecida tras quedarse con el primer lugar del Grupo G y recuperar confianza después de un inicio discreto en la competencia. La generación encabezada por Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku y Thibaut Courtois elevó su nivel durante la fase de grupos, consolidando una racha positiva que la mantiene entre las selecciones candidatas a pelear por el título.

Publicidad

Senegal, por su parte, clasificó desde un exigente Grupo I gracias a su intensidad física y orden colectivo. El conjunto africano ha demostrado capacidad para competir contra selecciones de primer nivel y buscará trasladar esa fortaleza al duelo de eliminación directa, donde intentará repetir las actuaciones que lo han convertido en uno de los representantes africanos más competitivos de los últimos años.

A qué hora juegan Bélgica vs. Senegal por el Mundial 2026

Estos son los horarios para Centroamérica:

  • 2:00 p. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
  • 3:00 p. m.: Panamá.
Publicidad

Dónde ver EN VIVO Bélgica vs. Senegal en Centroamérica

Estas son las señales y plataformas que tienen programado el partido en Centroamérica:

  • Costa Rica: FOX+.
  • Panamá: FOX Panamá, Medcom GO, RPC, Telemetro, Tigo Sports Panamá, TVMax, TVN Panamá y TVN Radio 96.5.
  • Guatemala: Tigo Sports Guatemala.
  • Honduras: Tigo Sports Honduras.
  • El Salvador: FOX El Salvador y Tigo Sports.
  • Nicaragua: Canal 10 Nicaragua, FOX Nicaragua y Tigo Sports Nicaragua.

Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina

Estados Unidos afronta el compromiso tras finalizar como líder del Grupo D, mostrando regularidad durante la primera fase y aprovechando el respaldo de jugar el Mundial como uno de los países anfitriones. El conjunto estadounidense ha construido una campaña sólida y espera confirmar ese rendimiento para instalarse entre los 16 mejores del torneo.

Publicidad
Estados Unidos vs. Bosnia: hora, alineaciones y dónde ver EN VIVO el partido de 16avos de final del Mundial 2026

ver también

Estados Unidos vs. Bosnia: hora, alineaciones y dónde ver EN VIVO el partido de 16avos de final del Mundial 2026

Bosnia y Herzegovina se ganó un lugar en la ronda eliminatoria como uno de los mejores terceros lugares, prolongando una destacada participación que le permitió regresar a una Copa del Mundo. El combinado europeo llega con la motivación de seguir haciendo historia y buscará apoyarse en su disciplina táctica para intentar sorprender al conjunto local en un duelo que promete ser muy disputado.

A qué hora juegan Estados Unidos vs. Bosnia por el Mundial 2026

Estos son los horarios para Centroamérica:

  • 6:00 p. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
  • 7:00 p. m.: Panamá.
Publicidad

Dónde ver EN VIVO Estados Unidos vs. Bosnia en Centroamérica

  • Costa Rica: FOX, FOX+, TDMAX, Teletica Canal 7, Teletica En Vivo y ViX.
  • Panamá: FOX Panamá, Medcom GO, RPC, Telemetro, Tigo Sports Panamá, TVMax, TVN Panamá, TVN Radio 96.5 y ViX.
  • Guatemala: Tigo Sports Guatemala y ViX.
  • Honduras: FOX Honduras, Tigo Sports Honduras y ViX.
  • El Salvador: Canal 4 El Salvador, FOX El Salvador, TCS GO, Tigo Sports El Salvador y ViX.
  • Nicaragua: Canal 10 Nicaragua, FOX Nicaragua, Tigo Sports Nicaragua y ViX

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Estados Unidos vs. Bosnia: hora, alineaciones y dónde ver EN VIVO el partido de 16avos de final
Mundial 2026

Estados Unidos vs. Bosnia: hora, alineaciones y dónde ver EN VIVO el partido de 16avos de final

Cuándo y contra quién juegan México, Estados Unidos y Canadá en el Mundial 2026
Mundial 2026

Cuándo y contra quién juegan México, Estados Unidos y Canadá en el Mundial 2026

Calendario completo de los 16avos de final del Mundial 2026
Mundial 2026

Calendario completo de los 16avos de final del Mundial 2026

Mundial 2026: así quedó la tabla de posiciones del Grupo D
Mundial 2026

Mundial 2026: así quedó la tabla de posiciones del Grupo D

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo