En Alajuelense no tardaron y ya eligieron con qué jugador de Liberia quedarse: “Bienvenido a casa”

Tras todo el caso que rodea a Municipal Liberia, Alajuelense ve con buenos ojos quedarse con uno de sus jugadores.

Municipal Liberia vive horas de máxima tensión. Luego de que el Comité de Licencias de la Fedefútbol decidiera negarle la licencia de competición para la temporada 2026-2027 debido a incumplimientos en criterios administrativos y legales, el club guanacasteco ha quedado provisionalmente fuera de la Primera División.

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Aunque la dirigencia aurinegra aún tiene la opción de apelar la decisión ante el Tribunal de Apelaciones de la FCRF, el limbo deportivo en el que se encuentra la institución ya empezó a provocar un efecto en el mercado de fichajes. Varios clubes de la máxima categoría han comenzado a poner la mira en las principales figuras y el runrún del camerino apunta directamente hacia Alajuelense.

Ante la incertidumbre, la afición de la Liga Deportiva Alajuelense ha tomado las redes sociales para exigir el fichaje de una de las grandes promesas: Sebastián Padilla.

El clamor de la afición manuda

“Bienvenido a casa, Padilla”, “Padilla, ya sabés a dónde ir” o “Se van a juntar las cabras”, son solo algunos de los comentarios que inundan las plataformas digitales. El deseo de la hinchada no es casualidad; el futbolista ya tuvo un paso por las divisiones menores, lo que facilita su identificación con el club y lo convierte, a ojos de los aficionados, en el refuerzo ideal para el esquema del técnico Ismael Rescalvo.

¿Quién es y cómo juega Sebastián Padilla?

A sus 21 años, Sebastián Padilla se ha consolidado como uno de los talentos con mayor proyección en el fútbol costarricense.

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Origen y raíces: Nació el 1 de marzo de 2005 en el cantón de Bagaces, Guanacaste. El propio jugador se define como “bagaceño de cepa”, proveniente de una familia trabajadora que ha sido su pilar fundamental desde sus inicios en el balompié.

Nació el 1 de marzo de 2005 en el cantón de Bagaces, Guanacaste. El propio jugador se define como “bagaceño de cepa”, proveniente de una familia trabajadora que ha sido su pilar fundamental desde sus inicios en el balompié. Físico y condiciones: Con una estatura de 1,75 metros y un peso aproximado de 72 kg, posee una contextura física idónea para el fútbol moderno. Esto le otorga un equilibrio perfecto entre agilidad para girar en espacios reducidos y la resistencia necesaria para el choque con los defensores rivales.

Con una estatura de 1,75 metros y un peso aproximado de 72 kg, posee una contextura física idónea para el fútbol moderno. Esto le otorga un equilibrio perfecto entre agilidad para girar en espacios reducidos y la resistencia necesaria para el choque con los defensores rivales. Formación y ADN: Aunque tuvo un paso por la academia manuda, es considerado un orgullo de la cantera de Liberia, donde quemó etapas a velocidad de vértigo hasta asentarse con autoridad en el primer equipo.

Aunque tuvo un paso por la academia manuda, es considerado un orgullo de la cantera de Liberia, donde quemó etapas a velocidad de vértigo hasta asentarse con autoridad en el primer equipo. Roce internacional: Su crecimiento no ha pasado desapercibido en la Federación. Padilla ya sabe lo que es defender la camiseta de Costa Rica, sumando valiosos minutos y rodaje internacional en los procesos de la Selección Nacional Sub-20.

Sebastián Padilla está en el radar de Alajuelense. Foto: La Teja

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Mientras Liberia corre contra el reloj en los escritorios para salvar su permanencia en la Primera División, el teléfono de Padilla podría empezar a sonar desde Alajuela. Las próximas horas serán cruciales para definir si la joya se viste de rojinegro.

En resumen

El Comité de Licencias de la Fedefútbol le negó al club su licencia para la temporada 2026-2027 a Liberia por incumplimientos administrativos, dejándolo en riesgo de descender de la Primera División.

Ante la incertidumbre del club pampero, otros equipos buscan reforzarse con sus figuras; la afición de Alajuelense exige con urgencia el fichaje de la promesa Sebastián Padilla.

Padilla (21 años, originario de Bagaces) es un desatacado canterano con proceso en la Selección Sub-20 que ya tuvo un paso por las ligas menores manudas, lo que facilita su agrado para el técnico Ismael Rescalvo.