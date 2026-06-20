Joel Campbell aprovechó un programa en vivo para encarar a uno de sus críticos más ruidosos, desmantelando sus argumentos con datos contundentes.

Ya alejado de la Liga Deportiva Alajuelense, Joel Campbell se dio un gusto que seguramente llevaba años imaginando: responderle directamente a Esteban Amador, panelista conocido popularmente como “Piolo” y confeso fanático manudo, por las críticas que lo tuvieron como blanco principal mientras vestía la camiseta rojinegra y también en etapas anteriores de su carrera.

El esperado encuentro se dio en el programa El Mundialito, donde el atacante de 33 años fue presentado como invitado especial. Joel se sentó en medio de los panelistas, codo a codo con su eterno detractor y, sin perder la calma ni por un solo segundo, lo dejó completamente expuesto ante todos los usuarios que se conectaron a la transmisión en vivo.

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“Siento que muchas veces me faltó el respeto”

Campbell decidió confrontar los argumentos de Piolo sobre su paso por el Viejo Continente: “Usted dijo que yo me fui mal de todos los equipos… quiero que me fundamente qué es salir por la puerta de atrás, que es lo que dijo”, le espetó.

Con tono dubitativo, el comunicador intentó defenderse: “Creo que a excepción de Olympiacos, ahí sí te fue muy bien, de ahí en adelante te iba un semestre bien y ya el siguiente no y cambiabas de equipo. Te pasó en Villarreal, Betis, León…“. Sin embargo, Joel no tardó en interrumpirlo para enumerar, uno a uno, los logros y realidades contractuales de su destacada carrera a nivel de clubes:

“Usted está muy equivocado, porque yo era ficha del Arsenal. Estaba a préstamo en esos equipos sin derecho a que me compraran. Mi primer torneo fue en Lorient, tenía 19 años y jugué 25 partidos en la liga francesa. Mi segundo torneo fue en Betis, jugué 33 partidos y terminé la segunda vuelta del torneo como titular, clasificamos a Europa League. Betis me quería comprar, el Arsenal dijo no. Tercer año en Europa, fui a Olympiacos, jugué 38 partidos de 40, fui entre los mejores once del torneo, 10 goles, 11 asistencias, quedé campeón…“

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Joel Campbell no fue a Europa a pasear (Getty Images).

Y el ex Alajuelense no se detuvo ahí, desmitificando su paso por España y México: “Cuarto torneo, me fui al Arsenal y en el primer semestre no jugaba. Pedí el préstamo en enero, sin opción a compra, para jugar en Villarreal seis meses. Jugué 18 partidos de 18, los puede revisar. Entonces no puede decir que salí por la puerta de atrás. En León salí campeón de Concacaf y mi contrato acabó, podía renovar y decidí venir a Costa Rica. En Monterrey fui el que más goles hizo en el torneo en el que estuve“.

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Mientras “Piolo” guardaba un silencio incómodo en el set, Campbell aprovechó para rematar el debate, siempre manteniendo un tono educado pero fulminante: “Es muy fácil decir a la gente ‘Joel salió mal de los equipos’ y no es así. El contrato decía que estaba un año y regresaba al Arsenal… Yo en la Liga no salí mal. Mi contrato era de tres años y me fui siendo campeón”.

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En síntesis

Joel Campbell aprovechó su invitación al programa El Mundialito para sentarse al lado de “Piolo” (Esteban Amador) y reclamarle por años de críticas desmedidas.

El jugador de 33 años acusó al panelista de faltarle al respeto al atacar directamente su carrera y no limitarse a su rendimiento estrictamente deportivo.

Campbell desmitificó el argumento de que “cambiaba de club por bajo rendimiento”, aclarando que se debía a sus condiciones contractuales como ficha del Arsenal de Inglaterra.