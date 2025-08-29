Alajuelense contra las cuerdas: Miguel Herrera presiona a la Liga con un mensaje para una de sus máximas figuras

La novela por el futuro de Santiago Van der Putten mantiene en vilo a la afición rojinegra. En las últimas horas trascendió que el Barcelona B presentó tres ofertas formales para llevarse al defensor costarricense.

La directiva de la Liga Deportiva Alajuelense rechazó todas al considerar que no cumplen con sus pretensiones económicas. No van a dejarlo ir por un monto bajo a una de las mayores promesas que tiene el fútbol costarricense.

El problema es que el tiempo corre en contra: el mercado europeo cierra el próximo 1 de septiembre, lo que obliga a las partes a negociar a contrarreloj si quieren que la transferencia llegue a buen puerto. Mientras tanto, el futbolista sigue entrenando con la Liga, a la espera de una definición que podría marcar un antes y un después en su carrera.

En medio de este panorama, el tema llegó hasta la Selección de Costa Rica, donde el técnico Miguel Herrera no dudó en dar su opinión sobre el jugador citado para las Eliminatorias. De paso, enviar un mensaje que pone aún más presión sobre la dirigencia manuda.

¿Qué dijo Miguel Herrera sobre el futuro de Van der Putten?

“Tenemos conocimiento de la situación de Van der Putten, sabíamos de la opción de ir al Barcelona B, nos dio mucho gusto cuando nos enteramos. Ojalá pueda el muchacho emigrar a un fútbol de jerarquía mundial y ojalá nos dé la posibilidad de ver el crecimiento de él”, declaró el estratega mexicano.

Las palabras del seleccionador nacional fueron interpretadas como un claro respaldo a la salida del joven defensor, que con apenas 20 años ya es visto como una pieza clave para el futuro del fútbol tico. La posibilidad de verlo en una cantera de élite como la del Barça genera ilusión, pero también tensión en Alajuela, donde no quieren desprenderse de su joya a un precio bajo.

Ahora la decisión final está en la mesa de la Liga. Si ceden en la negociación, Van der Putten dará el salto más importante de su carrera; si se mantienen firmes en lo económico, el sueño europeo podría esfumarse… al menos por esta ventana.