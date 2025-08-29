Afuera de La Sele: el Piojo Herrera tomó una drástica decisión con una figura de Costa Rica para las Eliminatorias

La Selección de Costa Rica se alista para una nueva ventana de las Eliminatorias de Concacaf y el técnico Miguel Herrera sorprendió a más de uno con la lista de convocados.

Entre los nombres que se esperaban y no aparecieron figura el de Kenyel Michel, joven futbolista que ha brillado en la liga nacional con Alajuelense y que recientemente fue adquirido por el Minnesota United, en donde jugará a partir del próximo año.

Los rumores apuntaban a que Michel iba a ser uno de los grandes llamados en esta convocatoria, pero finalmente el timonel mexicano decidió dejarlo afuera, apostando por otros perfiles. La decisión generó ruido, ya que el lateral venía sumando elogios tanto en Cartaginés como en Alajuelense, antes de dar el salto internacional.

¿Por qué Miguel Herrera dejó afuera a Kenyel Michel?

Miguel Herrera fue consultado directamente sobre esta ausencia y explicó las razones detrás de su elección. El estratega destacó que hay jugadores que se han ganado la confianza a pulso y que, mientras mantengan el nivel, difícilmente serán desplazados.

“(Kenneth) Vargas es un tipo que me ha vuelto loco desde que llegué. Cada vez que entra marca diferencia, mientras no lo vea más bajo de nivel para atraer a otro, se ha ganado la convocatoria”, señaló el Piojo en conferencia de prensa.

Sobre Michel, Herrera también fue claro: “Michel ha estado muy bien, lo vimos en Cartago y estaba muy bien. Lo llevamos a España, en Alajuelense lo vimos muy bien, pero reitero, cuando tienes en la idea un jugador y está bien físicamente, vamos a llamarlo”.

De esta manera, el joven jugador deberá seguir esperando su oportunidad para consolidarse en la Tricolor, mientras Herrera apuesta por mantener la base de futbolistas que considera más confiables en este arranque de las Eliminatorias.