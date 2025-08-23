Kenyel Michel manda el mensaje que Alajuelense necesitaba y hace enfurecer a todos en Saprissa

La Liga Deportiva Alajuelense vive un momento de ilusión y orgullo tras concretar la venta de Kenyel Michel al Minnesota United de la MLS. El joven volante limonense de 20 años cumplirá su sueño de jugar en el extranjero, pero antes dejó un mensaje que levantó la motivación en la afición manud y que al mismo tiempo cayó como una daga en el saprissismo.

En sus primeras declaraciones tras confirmarse el traspaso, Michel no dudó en remarcar lo que significa la camiseta rojinegra en su vida: “Soy un agradecido con la Liga. Es el equipo que amo, el que me dio la posibilidad de cumplir mi sueño de jugar en Primera”.

Unas palabras que alimentan el orgullo de los liguistas, pero que también generaron la reacción inmediata de los seguidores de Saprissa, club que en los últimos años ha visto cómo Alajuelense exporta talentos jóvenes con gran proyección.

Compromiso hasta diciembre

Aunque su futuro inmediato está en Estados Unidos, Kenyel Michel permanecerá ligado a la Liga hasta diciembre en condición de préstamo, con la promesa de dejarlo todo por los títulos que el club tiene en disputa: “Siempre voy a defender esta camiseta dentro y fuera de la cancha. Lo daré todo estos meses para alcanzar los títulos por los que estamos luchando”.

Kenyel Michel se olvida de Saprissa.

Un camino meteórico

Formado en la cantera rojinegra desde 2022, el volante debutó en Primera con apenas 17 años y hasta la fecha acumula 22 partidos oficiales, con 2 goles y una asistencia. Además, ya sabe lo que es levantar trofeos con Alajuelense: fue parte de la Copa Centroamericana 2023, el Torneo de Copa 2023 y la Recopa 2025.

Orgullo manudo, molestia morada

El mensaje de amor y lealtad de Kenyel hacia Alajuelense ha sido recibido como un impulso anímico en el camerino manudo, justo cuando el club busca cerrar el año con títulos. Pero, en Tibás, las palabras del joven limonense no cayeron nada bien: la rivalidad entre Liga y Saprissa se enciende cada vez que un talento se declara abiertamente manudo.

Con su pase a la MLS, Michel no solo abre un nuevo capítulo en su carrera, sino que también deja claro que su corazón late rojinegro, un detalle que seguro dará de qué hablar en las próximas semanas.