Rumbo a Europa: Creichel Pérez sorprende al Machillo Ramírez con la decisión que golpea a Alajuelense en el peor momento

Creichel Pérez vive un momento brillante en Liga Deportiva Alajuelense, donde se ha consolidado como una de las figuras del semestre gracias a sus goles y asistencias. Su rendimiento ha sido clave para el equipo manudo, que ha encontrado en el volante de Puntarenas a un jugador desequilibrante y con gran proyección.

Sin embargo, su continuidad bajo las órdenes del Machillo Ramírez en el Estadio Alejandro Morera Soto no está asegurada, ya que su nombre empieza a sonar con fuerza fuera del país.

José Luis Rodríguez, representante de Pérez y miembro de la academia Fútbol Consultants, reveló en Tigo Sports Radio que el mediocampista cuenta con opciones avanzadas para dar el salto al fútbol internacional.

¿Para dónde podría irse Creichel Pérez dejando atrás a Alajuelense?

Estas negociaciones por Creichel Pérez podrían marcar un punto de inflexión en su carrera, abriéndole la puerta para mostrar su talento en ligas extranjeras y continuar con su crecimiento profesional.

Creichel Pérez con la Liga Deportiva Alajuelense

“La proyección nuestra es que Creichel salga al exterior en la próxima ventana. Hay cosas muy adelantadas con él”, afirmó José Luis Rodríguez, adelantando que una de las posibilidades más concretas se encuentra en la Segunda División de Alemania.

Creichel, cada vez más cerca de un reto internacional

Si las gestiones llegan a buen puerto, Creichel Pérez podría vivir en los próximos meses el desafío más importante de su carrera. Con el respaldo de su gran presente en Alajuelense, el volante tendría la oportunidad de demostrar su calidad en el extranjero y seguir consolidando su proyección como uno de los talentos costarricenses con mayor futuro.