Ropa deportiva, medios y otros intereses: los negocios de Hernán Medford fuera del fútbol mientras dirige a Saprissa

Hernán Medford volvió al Deportivo Saprissa y su regreso revitalizó al equipo, que venía a la baja y desde su llegada acumula cinco triunfos en fila incluido el 2-1 del último fin de semana en el Clásico Nacional contra la Liga Deportiva Alajuelense.

El Pelícano es una leyenda morada que condujo al equipo en el histórico Mundial de Clubes de 2005 y que desde entonces no había regresado al banquillo de Tibás. Pero más allá de sus habilidades como DT, la historia de Medford no se explica solo con pizarras, títulos y polémicas: también hay un costado menos contado, el de sus actividades fuera de la cancha.

Medford, un hombre de fútbol y negocios

La primera señal fuerte aparece donde más sentido tiene para alguien que vive el fútbol desde adentro: la ropa deportiva. Medford tuvo una etapa como empresario y llegó a patrocinar a Saprissa con una marca propia, Medfsport, durante la temporada 1995–96. El intento fue breve: duró una temporada y luego vendió el negocio para evitar pérdidas.

Su pasión por los negocios tiene su base teórica. El propio Medford reveló en una entrevista con ESPN como un hombre “de oficina” además de vestuario: estudió Administración de Empresas, tiene un técnico en Contabilidad y sostiene que posee negocios propios.

Hoy, de hecho, la pasión por la indumentaria sigue latente: Medford impulsa su marca Triple R Sports CR, con presencia en redes sociales como parte de su actividad fuera del fútbol al mismo tiempo que dirige al Saprissa.

Los micrófonos también son lo suyo

Y como suele ocurrir con los personajes fuertes del fútbol tico, también hubo micrófono. En 2017 se lanzó “Peloteando con Medford”, su programa radial en 89.1 FM, un espacio que le permitió opinar y mantenerse vigente en la conversación pública incluso fuera de los 90 minutos.

Esa práctica la llevó a la TV, donde fue parte del programa Tercer Tiempo que se emite en el canal Central Noticias de Costa Rica. Allí trabajó en varias etapas y la última fue incluso este año.

El resultado, al fin de cuentas, es una persona que tiene un perfil con capas: entrenador, sí, pero también alguien que desde hace décadas prueba caminos paralelos —ropa, formación empresarial y medios— para construir una identidad que no depende únicamente del próximo resultado.

Aunque eso en Saprissa sea fundamental: ganar, ganar y ganar. Como lo hizo hace días en el clásico.

Datos clave

Hernán Medford fundó su propia marca de ropa deportiva llamada Medfsport en 1995.

El entrenador posee formación académica en Administración de Empresas y un técnico en Contabilidad.

Medford conduce el programa radial “Peloteando con Medford” emitido por la frecuencia 89.1 FM.