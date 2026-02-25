Es tendencia:
Ya se sabe: filtran la noticia de Erik López que Municipal estaba esperando para el clásico contra Comunicaciones

Municipal se alista para el Clásico ante Comunicaciones y Erik López recibe una buena noticia ante los Cremas.

Por Marcial Martínez

Filtran la noticia de Erik López que Municipal estaba esperando
En la antesala del clásico guatemalteco entre Comunicaciones y Municipal, comenzó a circular información sobre Erik López, una de las piezas que el cuadro rojo aguardaba para este compromiso.

La posible participación del atacante genera expectativa de cara a un duelo clave, donde Municipal busca llegar con variantes importantes para enfrentar a su eterno rival.

La noticia de Erik López en Municipal

Según informó el periodista Juan Carlos Gálvez, el atacante Erik López podría tener minutos con CSD Municipal durante el clásico ante Comunicaciones FC.

Una oportunidad importante para el delantero de mostrarse en un partido de alto voltaje y comenzar a sumar protagonismo en uno de los duelos más trascendentales del torneo.

Juan Gálvez en su cuenta oficial de X

Recordemos que CSD Municipal llega al clásico con el ánimo en alza y lleno de confianza, luego de una sólida victoria 4–2 sobre Antigua GFC, el vigente campeón.

Con ese resultado, los Rojos no solo reafirmaron su buen momento, sino que también enviaron un mensaje claro de candidatura, liderando la tabla con 15 puntos.

Erik López y su llegada a Municipal:
Erik López – Municipal
¿Cuándo juegan Comunicaciones vs. Municipal por el Clausura 2026?

El duelo entre Comunicaciones FC y CSD Municipal por el Clausura 2026 se jugará este miércoles 25 de febrero a partir de las 7:00 p. m. (hora de Centroamérica), 8:00 p. m. ET, en el Estadio Cementos Progreso.

Datos claves

  • En la previa del clásico entre Comunicaciones FC y CSD Municipal, surgió información sobre la posible participación de Erik López.
  • Según el periodista Juan Carlos Gálvez, el delantero podría tener minutos en el partido.
  • Su eventual presencia genera expectativa en Municipal, al tratarse de un clásico clave donde el equipo busca sumar variantes importantes.
