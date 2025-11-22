Es tendencia:
Volverá en diciembre: en Saprissa confirman la noticia que tanto esperaban los morados para la fase final

En Saprissa aseguran que para el mes de diciembre regresará una de las más pedidas en las últimas horas.

La afición morada celebrará esta noticia.
La afición morada celebrará esta noticia.

En el Deportivo Saprissa esperan con ansias la clasificación a la fase final. Este sábado, después del parón de selecciones, volverá a la actividad para recibir al Club Sport Herediano en un partido con muchas cosas en juego, sobre todo en la tabla de posiciones.

Saben bien los morados que con sumar un punto es suficiente para que estén clasificados a la etapa final. Por este motivo, el cruce contra los de Jafet Soto no será uno más. Para los duelos de eliminatoria directa, Saprissa contará con una vuelta muy esperada.

La afición de Saprissa tendrá el regreso más esperado en diciembre

Y es que en apenas 24 horas, los aficionados del Monstruo agotaron la nueva camiseta que lanzaron en colaboración con Batman, el personaje de DC Comics. Según la información del usuario SapriAnalytics, queda disponibilidad del segundo uniforme en color blanco.

El uniforme blanco inspirado en Batman.

Sin embargo, confirmó que para el mes de diciembre, cuando Saprissa esté afrontando la fase final si logra clasificar, volverá a haber más camisetas del uniforme negro.

Esta camiseta causó furor no solo en Tibás, sino que en distintas partes del mundo. De acuerdo a lo que informó Saprissa en su sitio oficial, el Monstruo es “el primer equipo de fútbol del planeta en presentar un uniforme 100% inspirado en Batman“.

Nunca antes había sucedido en la historia del fútbol. Punto a favor de Saprissa que se terminó luciendo con esta campaña al cautivar a los aficionados morados. Además, esta camiseta también se inspiró en el distrito de San Juan de Tibás, que recibe el nombre de Murciélago, animal que representa Batman. Cultura e innovación en una misma acción.

