Saprissa

“Están tristes”: Vladimir Quesada confiesa el secreto que afecta a todo Saprissa antes de enfrentar a Herediano

En la previa del partido contra Herediano, Vladimir Quesada reveló una intimidad del camerino morado.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

El entrenador morado comentó el estado de ánimo.
© Prensa SaprissaEl entrenador morado comentó el estado de ánimo.

Este sábado, el Deportivo Saprissa volverá a tener actividad por el campeonato nacional. El equipo morado recibirá en La Cueva al Club Sport Herediano en un encuentro más que importante en la lucha del primer puesto del Torneo Apertura 2025.

El Monstruo puede ser líder si termina sumando de a tres, aunque el Team también necesita estos puntos como agua en el desierto. Si no saca un buen resultado, los de Jafet Soto podrían quedar fuera de la fase final.

En la previa de lo que será un nuevo cruce con el cuadro florense, Vladimir Quesada confesó uno de los secretos que afecta a Saprissa y que podría repercutir para el juego de este sábado.

Los jugadores morados de la Selección de Costa Rica llegan golpeados

El técnico morado fue consultado por los futbolistas que llegaron desde la Selección de Costa Rica, precisamente por Kendall Waston, Warren Madrigal y Joseph Mora, quienes se quedaron sin posibilidades de clasificar al Mundial 2026.

Nuestros seleccionados están tristes, pero no nos podemos atascar. Ellos no pueden estarse lamentando. Ahora solo queda ver hacia adelante. Nuestros tres seleccionados deben mostrar su mejor versión“, comentó Quesada sobre el estado de ánimo de los seleccionados.

De todas maneras, reveló que quieren dar vuelta la página: “Ellos no están en duelo en este momento“. Sobre Fidel Escobar, que sí clasificó al Mundial 2026, señaló: “Tampoco viene haciendo un carnaval por la clasificación a la Copa del Mundo“.

