Vladimir Quesada seguiría en Saprissa, pero no como todos piensan: filtran el inesperado cargo que ocuparía en 2026

La caída 3-1 del Deportivo Saprissa ante la Liga Deportiva Alajuelense, en el partido de vuelta de la final de la segunda fase del Torneo Apertura 2025, no solo representó el título rojinegro con la estrella número 31 a nivel nacional, sino que además agudizó de manera significativa el complicado momento que atraviesa el conjunto morado.

Saprissa terminó el año sin lograr levantar ningún trofeo, un desenlace que provocó un fuerte malestar entre sus seguidores. La inconformidad de la afición se dirigió de forma generalizada hacia todos los estamentos del club, incluyendo a la dirigencia, los jugadores y al técnico Vladimir Quesada, quien fue señalado como uno de los principales responsables.

Vladimir Quesada seguiría con vida en Saprissa

Desde La Voz Saprissista se había adelantado que Vladimir Quesada no continuaría al frente del Deportivo Saprissa, señalando que el ciclo del entrenador estaba cerca de llegar a su final y que el club se encaminaría a un cambio en la dirección técnica.

Sin embargo, esta versión fue posteriormente desmentida, ya que el periodista Yashin Quesada aseguró que en la institución morada cuentan con Vladimir como su entrenador para el Torneo Clausura 2026.

Ahora bien, esta al parecer no sería la última palabra sobre la situación de Quesada, ya que sobre la mesa se colocó otra versión que lo ubica en un rol diferente dentro de Saprissa.

¿Cuál sería el nuevo lugar de Vladimir Quesada en Saprissa?

Desde La Voz Saprissista también señalaron que el futuro de Vladimir Quesada en el Deportivo Saprissa podría no estar ligado al puesto de entrenador principal, ya que existe la posibilidad de que asuma un rol como auxiliar de un nuevo DT.

“Me dicen que Vladimir posiblemente sea el asistente técnico. Se mantendría porque quieren hacer una transición segura del equipo, entonces puede ser que Yashin lo tome en cuenta por esto“, comentaron durante la transmisión de este domingo de su envío, Moradeando.

Cabe recordar que Quesada ya cuenta con experiencia en un rol secundario dentro del cuerpo técnico del Saprissa, luego de haberse desempeñado como asistente de Carlos Watson entre 2016 y 2017, un antecedente que refuerza la posibilidad de que pueda asumir nuevamente esta función.