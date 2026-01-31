El hijo de Paté Centeno vuelve a disparar sin filtro contra Hernán Medford mientras negocia con Saprissa: “Más de lo mismo”

Partiendo de la hipótesis de que los comentarios en redes sociales funcionan como un termómetro de la afición, un sector considerable de la hinchada del Deportivo Saprissa parece ver con buenos ojos la contratación de Hernán Medford como reemplazante del destituido Vladimir Quesada.

Sin embargo, hay una voz pesada que se opone con firmeza al movimiento y no lo disimula en absoluto. Se trata de Walter Centeno Salas, hijo de “Paté” Centeno, quien era una de las opciones que se barajaban para ocupar el banquillo del Monstruo.

El enojo público de Walter Centeno Salas

El joven influencer de corazón saprissista no dejó pasar la decisión de la directiva de decantarse por el Pelícano: “Más de lo mismo, para eso no hubieran despedido a Vladimir”, escribió en su cuenta de X (ex Twitter), citando una publicación de Josué Quesada que aseguraba que entre hoy y mañana se cerraría la llegada del DT.

Ese mensaje se sumó a otro dardo venenoso lanzado el día anterior. En respuesta a un tuit de Eric Gassmann, donde se señalaba a Medford como una de las opciones fuertes de la Junta Directiva, Walter Jr. fue aún más punzante: “Sea más serio caballero, o ya se le olvidó cómo salió de Heredia”.

De la presión a la resignación

En paralelo, Centeno Salas había insistido públicamente para que la opción de su padre siguiera viva. “Walter Centeno NO HA DICHO QUE NO”, escribió el viernes, aclarando luego: “Que quede claro que no hay ningún acercamiento de parte del equipo”.

Este sábado, su tono cambió. “Va Hernán”, se limitó a comentar, con evidente resignación, confirmando una decisión que está lejos de dejarlo conforme con el rumbo del club.

Mientras tanto, Paté Centeno continuará en el banquillo de AD San Carlos, donde todo indica que cumplirá con creces el objetivo principal de escapar del descenso.