Vladimir Quesada se ilusiona: Saprissa consigue lo que tanto necesitaba para eliminar a Herediano y pelear por la 41

Saprissa se sigue fortaleciendo de cara al clásico contra Herediano, que necesita ganarlo para seguir con vida en el Apertura 2025.

maximiliano mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Vladimir Quesada se ilusiona: Saprissa consigue lo que tanto necesitaba para eliminar a Herediano
© José Cordero / La TejaVladimir Quesada se ilusiona: Saprissa consigue lo que tanto necesitaba para eliminar a Herediano

A falta de tres jornadas para el cierre de las vueltas, Deportivo Saprissa protagoniza una vibrante pelea con Liga Deportiva Alajuelense por la cima del Torneo Apertura 2025: apenas un punto separa a ambos equipos, dejándolos sin margen de error si quieren asegurar su participación en la Gran Final.

El próximo rival de los morados será un Club Sport Herediano obligado a ganar en “La Cueva” el próximo 22 de noviembre para seguir con chances de clasificar a las semifinales. Está ubicado en el sexto lugar, con 19 unidades, por detrás de Pérez Zeledón (20), Municipal Liberia y Cartaginés (ambos con 23).

Precisamente de cara a dicho encuentro, y en pleno receso del campeonato para darle tiempo de trabajo a la Selección de Costa Rica antes de jugarse la clasificación al Mundial frente a Honduras y Haití, el elenco dirigido por Vladimir Quesada recuperó a un elemento que puede marcar la diferencia.

¿Cuál es el “refuerzo” de Saprissa para pelear por la 41?

Según pudo conocer La Nación, Gerson Torres ya recibió el alta médica tras sufrir una lesión muscular en su pantorrilla que lo marginó de los últimos cinco encuentros de Saprissa. De no mediar inconveniente alguno, estará disponible para cruzarse con su ex equipo, Herediano.

“La idea es no recaer en una lesión como esta, por eso esperamos el tiempo suficiente para que todo estuviera bien. Sufrí un desgarro en la pantorrilla que fue un poco grande y me llevó más tiempo de recuperación de lo que esperaba, comentó el extremo de 28 años, que le respondió de gran forma a Vladimir Quesada desde su regreso al banquillo.

Sobre el motivo de su lesión, Torres esgrimió: Venía con Paulo (Wanchope) y ahora con ‘Vla’. Jugué muchos partidos, si no fueron todos. Un día estuve muy cargado, y en un entrenamiento me desgarré. Fueron muchos partidos los que tuve y creo que eso pudo afectarme”.

Gerson Torres celebra el gol que le anotó a Herediano. (Foto: Saprissa)

Gerson Torres celebra el gol que le anotó a Herediano. (Foto: Saprissa)

En el debut de Quesada, que terminó en victoria 4-0 sobre Sporting FC, el delantero de Saprissa marcó un doblete y volvió a inflar la red en el empate 3-3 con Herediano para hacer valer la “ley del ex”.

“El primer objetivo es clasificar y después pelear por el primer lugar. Es algo que hemos hablado en el grupo. Tenemos claro que la Liga viene haciendo las cosas bien, pero debemos hacer lo nuestro, enfocarnos en ganar y después que pase lo que tenga que pasar con ellos”, concluyó Tores.

