“Hemos sido respetuosos”: desde Herediano sacan a la luz que negocian con esta figura que está en las semifinales del Apertura 2026

Herediano ya comenzó a moverse de cara al próximo torneo, aun cuando el Apertura entra en su etapa más decisiva. Tras quedar fuera de la pelea por el título, en el Team entendieron que es momento de anticiparse al mercado y empezar a trabajar en la conformación del plantel para el 2026, con la prioridad puesta en reforzar zonas clave del equipo.

En ese contexto, desde el club florense reconocen que están atentos al rendimiento de varios futbolistas que siguen en competencia y que hoy disputan las semifinales del campeonato. La dirigencia no quiere improvisar y busca perfiles que ya estén adaptados al fútbol costarricense y que puedan llegar a marcar diferencia de inmediato.

Quien habló abiertamente del tema fue Gustavo Pérez, director deportivo de Herediano, durante su participación en el programa Seguimos. El dirigente confirmó que existe un nombre puntual que está en el radar rojiamarillo desde hace tiempo y que actualmente pertenece a otro club del campeonato.

¿Cuál es el futbolista semifinalista del Apertura 2025 con el que negocia Herediano?

“Con Fernando Lesme vamos a ver cómo avanzan las cosas. El interés siempre ha estado, pero él pertenece a otro club”, señaló Pérez, dejando claro que Herediano observa de cerca al delantero que hoy defiende los colores de Liberia y que ha sido una de las figuras del torneo.

Fernando Lesme es el apuntado por Herediano. (Foto: Liberia)

El directivo también hizo énfasis en la postura institucional que ha tomado el Team respecto a este tipo de negociaciones. “Hemos sido respetuosos, hemos tenido una cercanía interesante, es un buen muchacho. Pero hasta que no estén listos los tiempos, no podemos avanzar”, explicó, marcando distancia de cualquier movimiento apresurado mientras el campeonato sigue en curso.

Fernando Lesme es actualmente una de las cartas ofensivas más importantes de Liberia, equipo que sigue con vida en las semifinales del Apertura, razón por la cual Herediano evita profundizar gestiones formales en este momento. Sin embargo, el mensaje desde Santa Bárbara es claro: el interés existe y, cuando el calendario lo permita, el Team podría ir con todo por uno de los atacantes más destacados del certamen.