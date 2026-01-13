Vladimir Quesada necesitó solamente de cuatro palabras para hacer enojar a todos en Saprissa

El empate 2-2 ante Puntarenas, en el debut del Clausura 2026, no fue un resultado más para el Deportivo Saprissa. El punto rescatado de manera agónica en el estadio Ricardo Saprissa dejó sensaciones encontradas dentro del plantel, pero sobre todo un enojo evidente en la afición, que viene arrastrando frustración tras un año completo sin títulos.

Los morados estuvieron contra las cuerdas durante gran parte del partido. Puntarenas se puso 2-0 arriba, el encuentro estuvo marcado por decisiones arbitrales polémicas y el club de Tibás solo logró reaccionar en el cierre, cuando Ariel Rodríguez empató al minuto 94. Aunque el resultado evitó una derrota, el rendimiento volvió a generar fuertes cuestionamientos.

Ese malestar terminó de explotar tras la conferencia de prensa de Vladimir Quesada, de quien pide su salida. El técnico intentó explicar el contexto del partido y la reacción del público, pero una frase puntual fue suficiente para desatar la molestia generalizada.

¿Qué dijo Vladimir Quesada en conferencia de prensa?

“Yo veo y conozco a la afición del Saprissa desde el año 83. La reacción de la gente y el comportamiento es el normal porque se ha acostumbrado a ganar. Para el inicio de este torneo no es la excepción. Siento un comportamiento normal, una afición exigente, ganadora y a la que estamos acostumbrados”, señaló el entrenador.

Luego, al analizar lo sucedido en la cancha, Quesada defendió el desempeño de su equipo y fue ahí donde pronunció las cuatro palabras que encendieron las redes sociales: “Hicimos un gran partido”.

“Hicimos un gran partido antes y después de la expulsión. Las estadísticas lo dicen, tuvimos más la posesión del balón ante un Puntarenas que hizo un buen trabajo. Los muchachos tuvieron pundonor, garra y deseos de ganar”, declaró el entrenador.

Así, más allá del empate y de las explicaciones tácticas, la frase “hicimos un gran partido” se convirtió en el nuevo punto de quiebre entre Vladimir Quesada y una afición que exige resultados inmediatos. En Saprissa, donde ganar es una obligación, cuatro palabras bastaron para avivar una presión que ya venía creciendo desde hace meses.