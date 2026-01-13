“Es suficiente”: Erick Lonnis lanza una fuerte acusación tras el empate de Saprissa ante Puntarenas

El Deportivo Saprissa inició el Clausura 2026 envuelto en polémica. Los morados rescataron un empate 2-2 ante Puntarenas en condición de local, pero el resultado pasó rápidamente a segundo plano por las decisiones arbitrales que marcaron el desarrollo del encuentro y encendieron la molestia en Tibás.

El partido fue cuesta arriba desde el arranque. Los porteños se pusieron en ventaja con un penal sancionado en los primeros minutos, una acción que generó protestas inmediatas del cuadro morado. Para empeorar el panorama, antes del cierre del primer tiempo Mariano Torres vio la tarjeta roja directa, dejando al club de Tibás con un hombre menos durante gran parte del compromiso.

Aun así, los Tiburones lograron ampliar la ventaja y se colocaron 2-0 arriba, pese a jugar también con diez hombres. Cuando el partido parecía perdido, Saprissa reaccionó en el cierre y, empujado por su gente, logró igualar el marcador de manera agónica. El gol del empate llegó al minuto 94, por medio de Ariel Rodríguez, desatando el alivio en el estadio Ricardo Saprissa.

Las duras acusaciones de Erick Lonnis

Sin embargo, al término del encuentro el foco estuvo lejos del punto rescatado. Erick Lonnis, integrante del Comité Deportivo morado, habló con la prensa y lanzó declaraciones contundentes contra el arbitraje.

“Se nos están queriendo montar. Es suficiente. Nos condiciona el árbitro con un penal que me deja una gran cantidad de dudas y una jugada de penal sobre Bancy que ni siquiera revisan. Desde hace rato nos vienen condicionando”, afirmó Lonnis.

Las palabras del dirigente reflejan el malestar acumulado en el entorno saprissista, que considera que las decisiones arbitrales influyeron directamente en el desarrollo del partido. La jugada sobre Bancy Hernández, que no fue revisada por el VAR, se convirtió en uno de los principales reclamos tras el pitazo final.

Así, Saprissa arranca el Clausura 2026 no solo con dudas futbolísticas, sino también con un conflicto abierto con el arbitraje, un tema que promete seguir dando de qué hablar en las próximas jornadas del campeonato.