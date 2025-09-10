Vladimir Quesada cuenta todo: el DT de Saprissa revela las internas del camerino morado tras perder contra Puntarenas

El Deportivo Saprissa atraviesa un momento delicado que ha encendido las alarmas en Tibás. La derrota 3-1 frente a Puntarenas se suma al traspié sufrido en el clásico nacional contra Alajuelense y a la eliminación en la fase de grupos de la Copa Centroamericana, un panorama que golpea fuerte a la institución morada.

Tras el encuentro en el estadio Lito Pérez, el técnico Vladimir Quesada, quien recibió un revés de Concacaf, enfrentó los micrófonos y no escondió lo que pasa puertas adentro. El estratega reveló las sensaciones del grupo luego de un nuevo resultado adverso.

¿Qué dijo Vladimir Quesada sobre lo que sucedió en el camerino de Saprissa?

“El camerino está triste, hay un luto enorme porque trabajaron muy bien durante la semana y no se pudo reflejar en el terreno de juego”, expresó con notable seriedad.

El timonel dejó en claro que el esfuerzo no estuvo en duda, pero sí la capacidad de trasladar lo entrenado al desarrollo del partido. Esa frustración es la que, según Vladimir Quesada, invade al plantel en este momento.

Vladimir Quesada habló en conferencia de prensa. (Foto: La Nación)

Las palabras del entrenador reflejan las internas de un vestuario golpeado, donde los futbolistas sienten que la entrega no alcanza para revertir la dinámica negativa. La desconexión entre lo trabajado y lo mostrado en cancha es hoy el principal dolor de cabeza.

Con dos derrotas consecutivas en el torneo local y sin competencia internacional en el horizonte, Saprissa queda obligado a reaccionar de inmediato. La presión sobre Quesada y sus dirigidos crece, y las internas del camerino reveladas por el propio DT confirman que el momento en Tibás es de luto deportivo y de búsqueda urgente de respuestas.