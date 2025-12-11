La pareja de Luis Paradela enciende la ilusión de Saprissa con su último mensaje: “Lo que te hace feliz”

Mientras en el Deportivo Saprissa se mantienen atentos al futuro de Luis Paradela, un nuevo gesto desde la familia del futbolista ha reavivado la ilusión de la afición morada justo cuando su regreso parece más posible que nunca.

Paradela termina su préstamo en la Universitatea Craiova de Rumania este mes, y todo apunta a que el club europeo no ejecutará la opción de compra, principalmente por la lesión que sufrió el atacante en la segunda parte del año. En caso de no concretarse una renovación, el cubano deberá volver a Tibás en enero, algo que en Saprissa se ve como un refuerzo clave para el 2026.

En medio de esa expectativa, este jueves se celebró el Día del Futbolista Cubano, y la pareja de Paradela publicó un emotivo video en redes sociales para homenajear su carrera. Pero lo que realmente encendió las alarmas, y la ilusión, fueron las imágenes que eligió.

La publicación que ilusiona a los morados

El compilado arrancó con tres fotografías de Luis Paradela vistiendo la camiseta de Saprissa, algo que los aficionados interpretaron como un guiño directo al club morado. Más adelante en el video aparecen nuevas imágenes: dos fotos adicionales con la S, otra con la Selección de Cuba y ninguna del club rumano, un detalle que no pasó desapercibido.

La publicación de la esposa de Luis Paradela. (Foto: Instagram)

La frase que acompañó la publicación fue aún más sugerente: “Lo que te hace feliz”, escribió ella, un mensaje que muchos vincularon de inmediato con el cariño que el extremo siempre mostró por Saprissa, donde se coronó tetracampeón y vivió su mejor etapa futbolística.

Para los morados, lo que era solo una posibilidad empieza a sentirse como una oportunidad real. Y aunque el propio Paradela ha manifestado que sueña con seguir en Europa, la decisión del Craiova y los recientes gestos parecen acercarlo nuevamente a Tibás.