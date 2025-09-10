¡Inesperado! La derrota de Saprissa ante Puntarenas también se celebra en Guatemala

El Deportivo Saprissa atraviesa un complicado momento en el fútbol de Costa Rica, y la noche de este sábado volvió a tropezar al caer 3-1 ante Puntarenas por la jornada 7. La derrota confirma la crisis que viven los morados, quienes a pesar del cambio de entrenador siguen sin levantar cabeza. El técnico Vladimir Quesada aún no encuentra la fórmula para recomponer el rumbo del equipo más ganador del país.

La alegría, sin embargo, fue total en el bando de los porteños, quienes aprovecharon su localía para imponerse con autoridad. Puntarenas supo ser efectivo en ataque y sólido en defensa, aprovechando los errores de un Saprissa que mostró pocas ideas en el terreno de juego y terminó pagando caro su falta de contundencia.

Nelson Andrade participa en la victoria de Puntarenas vs Saprissa

En medio de esta derrota morada, la noticia también fue celebrada en Guatemala, pues el delantero Nelson Andrade volvió a sumar minutos como titular con Puntarenas. El chapín disputó 62 minutos y fue una de las principales referencias ofensivas del cuadro de los tiburones, confirmando que poco a poco gana confianza en su primera experiencia como legionario.

Apodado “Montañito”, Andrade llegó al club costarricense para este torneo y ya acumula dos titularidades además de haber aportado goles importantes. Su adaptación ha sido rápida y su protagonismo empieza a crecer dentro del equipo, lo que genera expectativa en la afición guatemalteca que sigue de cerca su evolución.

A pesar de su buen inicio en el extranjero, el atacante aún no ha recibido la confianza del seleccionador Luis Fernando Tena para ser convocado a la Selección de Guatemala. Sin embargo, sus actuaciones en Costa Rica podrían abrirle pronto la puerta al combinado nacional, que busca nuevas opciones en ataque de cara a las eliminatorias mundialistas rumbo al 2026.

Por ahora, Saprissa sigue en crisis y Puntarenas celebra, mientras que en Guatemala se aplaude el crecimiento de Nelson Andrade, un legionario que empieza a hacerse notar en el fútbol internacional y que podría convertirse en una carta importante para el futuro de la Bicolor.