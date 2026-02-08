Mientras Dereck Moncada brilla en el Inter de Bogotá, otro hondureño de la selección entra en el radar de Colombia

Los cuatros goles en cuatro partidos jugados que suma Dereck Moncada en el fútbol de Colombia están poniendo a nuevamente a Honduras como tema de conversación en ese país sudamericano.

Durante la última transmisión del duelo en el que Dereck Moncada anotó doblete para el Inter de Bogotá, el relator Jotas Mantilla le preguntó al comentarista René Wedekind sobre quién es el mejor futbolista hondureño.

ver también Salió de Motagua por bajo rendimiento, un grande de Centroamérica lo rechazó y ahora es presentado en este exótico país

“Hoy se habla de Jorge Álvarez, es un mediocampista, tuvo una gran temporada anterior. Es un hombre creativo y buena generación de fútbol ofensivo, si usted pasa por Honduras, seguro le hablan de este hombre”, dijo respondió Wedekind.

Jorge Álvarez, el hombre del momento

El mediocampista de Olimpia se ha convertido en el cerebro del equipo que dirige Eduardo Espinel y tras su último torneo sonó para convertirse en nuevo jugador de Alajuelense, pero su llegada no se concretó.

ver también Javier López estalla en conferencia de prensa por rumores que lo ponen fuera de Motagua: “Me parece increíble”

Álvarez se despachó un golazo en el encuentro de ida entre Olimpia y América por la Concachampions 2026, pero no ajustó tras caer 1-2 en la ida.

Publicidad

Publicidad

Ahora, el club Merengue tiene puestas las esperanzas en une noche inspirada de Jorge Álvarez para manejar los hilos de la ofensiva lograr la remontada en suelo mexicano.