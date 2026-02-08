No se vio en TV: el bonito gesto de Keylor Navas con un aficionado costarricense tras el empate de Pumas

Pumas UNAM vivió una noche amarga este sábado luego de que Atlas rescatara un empate 2-2 en el último suspiro. El partido, clave en la lucha por el segundo lugar del Torneo Clausura 2026, estuvo signado también por el error de Keylor Navas en el primer gol de los Rojinegros al no poder contener el disparo de Pedro Vite.

Una vez finalizado el encuentro, y pese a la frustración acumulada de la semana por la contundente derrota 4-1 sufrida ante San Diego FC que los tiene con un pie afuera de la Copa de Campeones de la Concacaf, la leyenda tica se robó los reflectores con esta acción.

El gesto de Keylor Navas con un aficionado costarricense

Luego de sacarse fotos con algunos juveniles de Atlas, Keylor Navas se acercó hasta el sector del Estadio Jalisco donde estaba la afición de Pumas y también un compatriota suyo con la bandera de Costa Rica en la mano, al que decidió regalarle los guantes con los que había atajado minutos atrás.

Un gran gesto que fue reconocido por los Auriazules en ese momento y también por el público futbolero en las redes sociales, donde se hacen eco de su posible salida del equipo a mitad de año debido al bajo nivel competitivo que ha mostrado desde su llegada. El último cartucho de la directiva sería apostar por un cambio de timonel con la salida de Efraín Juárez.

“Estamos tristes porque el equipo dio un gran esfuerzo para poder ganar, tuvimos chance para hacerlo, pero lamentablemente nos vamos con un empate. El equipo hizo un muy buen partido, un partido serio, mostramos que estamos juntos, nadie se reprocha nada aquí. Dentro del camerino, cuerpo técnico, todos somos uno y así es como se sale de los momentos que no nos gustan”, externó Navas en diálogo con TUDN.

¿Cuándo es el próximo partido de Pumas?

Keylor Navas volverá a la acción con Pumas este martes 10 de febrero, en la revancha contra San Diego que albergará el Estadio Universitario (7 p.m.) por la Concachampions. El partido de vuelta será transmitido en Costa Rica y el resto de Centroamérica por Disney+.