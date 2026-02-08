Salió de Motagua por bajo rendimiento, un grande de Centroamérica lo rechazó y ahora es presentado en este exótico país

El futbolista uruguayo Maicol Cabrera salió de Motagua por su bajo rendimiento y posteriormente fue presentado por el Águila de El Salvador sin imaginar que problemas del corazón lo dejarían fuera del equipo apenas días después.

Ahora, su carrera dio un giro completamente inesperado al fichar por el Erbil Sport Club de la región autónoma Kurda y que juega en la Stars League de Iraq.

Cabrera fue presentado oficialmente por el equipo iraquí a través de sus redes sociales hace al menos seis días. El Erbil es cuarto en la tabla de posiciones a solo tres puntos del primer lugar.

Con la camisa de Motagua en Honduras, Maicol Cabrera anotó cinco goles en 12 partidos disputados en el Torneo Apertura, números que no terminaron de convencer al entrenador Javier López.

Maicol Cabrera presentado en el Erbil de Iraq. Foto: Erbil.

El fichaje caído por el Águila

El médico del club Águila de El Salvador reveló que el jugador fue sometido a pruebas médicas previo a que firmara su contrato y los resultados revelaron una arritmia cardíaca.

“Esto podría provocarle un grave problema dentro del campo de juego”, dijo Víctor Villatoro, médico del club.

“Mientras no exista una respuesta positiva de un especialista, no deben firmarlo”, recomendó, el médico sobre Maicol Cabrera.

Cabrera sumará una nueva experiencia en su carrera futbolística. Foto: Erbil SC.