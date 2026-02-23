Golpe a Municipal: Fedefut le da la noticia que no quería escuchar para el Clásico 336 ante Comunicaciones

Este miércoles, Comunicaciones recibirá a Municipal para disputar una esperada edición del Clásico Nacional. Será la número 336 y estará cargada de morbo por la situación antagónica que viven los dos equipos más laureados del fútbol guatemalteco.

Los Cremas buscarán hacerse fuertes en el Estadio Cementos Progreso para sumar su quinta victoria del Clausura 2026 y alejarse de la zona de descenso en la tabla acumulada. La misma cantidad de ganes tienen los Rojos, que le sacan apenas dos puntos de ventaja y lideran el torneo. Por lo que el resultado final también impactará en lo alto de la otra tabla.

Uno de los detalles que faltaba por conocerse era el árbitro designado por la Federación de Fútbol de Guatemala (FEDEFUT). Y el nombre seleccionado por las autoridades no le hará nada de gracia al equipo del nicaragüense Mario Acevedo.

¿Quién será el árbitro del Clásico 336?

El encargado de impartir justicia en el encuentro más convocante del país será Walter López. Así lo definió la Comisión de Arbitraje. Y la razón por la que no gusta en Municipal es por la polémica actuación que tuvo el pasado 5 de octubre, en la derrota 1-0 ante Aurora.

Walter López, en acción durante la última Copa Oro. (Foto: Getty)

Ese día, López no cobró una falta dentro del área Aurinegra que los Escarlatas consideraron penal claro: una sujeción a José Martínez que en realidad no fue suficiente para derribarlo. Sin embargo, por esa acción y otros fallos cometidos a lo largo de los 90 minutos, recibió tres partidos de suspensión.

El historial de Walter López dirigiendo Comunicaciones-Municipal

En total, Walter López ofició como juez central en diecinueve Clásicos Nacionales desde el año 2006, de los cuales Comunicaciones ganó 7, Municipal se impuso en 6 y hubo 6 empates. El último fue la semifinal de vuelta del Clausura 2024, que los Rojos ganaron 3-0 en El Trébol. Pasaron a la final y se terminaron proclamando campeones ante Mixco.