Saprissa vs. Puntarenas: ¿A qué hora y cómo ver el debut del Monstruo en el Clausura 2026? Liga Promérica de Costa Rica

El Torneo Clausura 2026 levanta el telón para el Deportivo Saprissa vs. Puntarenas con un duelo que genera expectativa en Costa Rica.

Ambos equipos llegan a este compromiso con la clara intención de sumar sus primeros tres puntos y arrancar el Torneo Clausura 2026 con el pie derecho.

Tanto Saprissa como Puntarenas FC saben de la importancia de un buen inicio, por lo que se espera un duelo intenso, con la motivación de marcar territorio desde la primera jornada.

¿Cuándo juega Saprissa vs. Puntarenas en el inicio del Torneo Clausura 2026?

Saprissa y Puntarenas se enfrentarán el martes 13 de enero desde el Estadio Ricardo Saprissa Aymá a las 8:00 p.m. hora de Costa Rica por la jornada 1 del Torneo Clausura 2026.

¿Dónde ver EN VIVO a Saprissa vs. Puntarenas por el inicio del Torneo Clausura 2026?

La transmisión del partido entre Saprissa y Puntarenas estará disponible en suelo costarricense a través de FUTV (incluida su plataforma FUTV Premium).

¿Cómo llega Saprissa?

El Deportivo Saprissa llega con la necesidad de arrancar con el pie derecho no solamente este Clausura 2026, sino también ante su gente.

Luego de un mercado de fichajes que sigue moviéndose con sorpresas, los dirigidos por Vladimir Quesada saben que este torneo no hay margen de error para cumplir los objetivos.

¿Cómo llega Puntarenas?

Por otro lado, el Puntarenas buscará dar el primer golpe del Torneo Clausura 2026 en casa de los morados. Si bien no llegan como favoritos a este primer encuentro, son 90 minutos y todo puede pasar.

¿Quién es el árbitro de Saprissa vs. Puntarenas en el inicio del Torneo Clausura 2026?

El árbitro central será William Matus, acompañado por William Chow como asistente 1 y Kindria Agüero como asistente 2. El cuarto árbitro será Kevin Ruiz, mientras que en el VAR estará Benjamín Pineda, con Pablo Camacho como AVAR.

Balance entre Saprissa y Puntarenas

06/10/24 – Saprissa (2-3) Puntarenas / Torneo Apertura

14/04/25 – Puntarenas (1-2) Saprissa / Torneo Clausura

10/09/25 – Puntarenas (3-1) Saprissa / Torneo Apertura

26/10/25 – Saprissa (2-1) Puntarenas / Torneo Apertura