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Unafut lo hace oficial: Saprissa consigue el reconocimiento que más le duele a Alajuelense

La Unión de Clubes reveló el informe de recaudación y asistencia de la primera vuelta del Clausura 2026.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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La Unafut dio a conocer los resultados.
© Prensa Saprissa - AlajuelenseLa Unafut dio a conocer los resultados.

La Unafut dio a conocer los datos sobre la cantidad de público que asistió a los estadios a lo largo de la primera vuelta de la Liga Promérica. También hizo público el dinero que recaudó cada equipo gracias a la fidelidad de sus aficionados.

En el primer lugar, aparece el Deportivo Saprissa con una enorme ventaja por sobre el resto de los equipos de Costa Rica. El Monstruo consiguió casi las mismas cifras que sumaron los nueve clubes del campeonato nacional.

Saprissa es el equipo que más público lleva y el que más dinero recauda

Con un monto superior a los 173 millones de colones, Saprissa es quien más público lleva a sus partidos. Un total de 56,072 personas asistieron a la primera vuelta que se disputó del Clausura 2026. Un número muy superior a su máximo rival.

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La Liga Deportiva Alajuelense logró que 38,820 personas acudan a sus respectivos encuentros, casi la mitad de lo que llevó Saprissa. Además, recaudó un total cercano a los 73 millones de colones.

En el debate de quién lleva más gente y obtiene mayor recaudación de dinero, Saprissa ocupa el primer lugar con total comodidad. También le ocurre a Alajuelense en comparación con el resto de los equipos, ya que Herediano es el tercero de la lista con 12,111 personas y casi 28 millones de colones de beneficio.

Cartaginés se encuentra en el cuarto lugar, muy cerca del tercero Herediano. Luego le siguen Liberia, Pérez Zeledón, San Carlos, Guadalupe, Puntarenas y Sporting en el último puesto en cuanto al público que asiste.

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En síntesis

  • Saprissa lideró la primera vuelta con 56,072 asistentes y recaudó más de 173 millones de colones.
  • Alajuelense registró 38,820 personas en sus encuentros, obteniendo ingresos cercanos a los 73 millones de colones.
  • Herediano se posicionó como el tercer equipo con 12,111 aficionados y 28 millones de colones.

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