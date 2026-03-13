FIFA se rinde ante Saprissa y hace oficial el reconocimiento mundial que más le duele a Alajuelense

El Deportivo Saprissa volvió a quedar en el centro de la escena internacional luego de que la FIFA destacara públicamente una de las iniciativas sociales vinculadas al club morado. A través de su fundación, el organismo rector del fútbol mundial reconoció el trabajo que realiza la Fundación Saprissa, un gesto que no pasó desapercibido en Costa Rica y que inevitablemente alimenta la eterna rivalidad con Alajuelense, especialmente cuando se trata de prestigio y reconocimiento fuera del país.

El mensaje fue publicado en la cuenta oficial de Instagram de la FIFA Foundation y puso el foco en una actividad organizada por la Fundación Saprissa que permitió que 260 jóvenes vivieran una jornada especial en el Estadio Ricardo Saprissa. La experiencia incluyó un recorrido detrás de escena por la casa del club y la oportunidad de conocer a los jugadores del equipo morado, algo que para muchos de los participantes representó un momento inolvidable.

En ese contexto, resaltaron el impacto que tienen estas actividades en el desarrollo personal de niños y jóvenes, quienes encuentran en el deporte una herramienta para aprender valores y habilidades que trascienden lo que ocurre dentro del campo de juego.

El mensaje que celebra Saprissa y sufre Alajuelense

Según detallaron, uno de los jóvenes expresó una frase que terminó convirtiéndose en el símbolo del evento: “Nunca antes había estado en un estadio como éste”. El comentario fue resaltado en la publicación y rápidamente comenzó a circular entre los aficionados morados como una muestra del alcance que tienen las acciones sociales impulsadas por la institución tibaseña.

El posteo de la Fundación FIFA. (Foto: Instagram)

En medio de la histórica rivalidad del fútbol costarricense, el reconocimiento de la FIFA inevitablemente toca fibras sensibles en la vereda de Alajuelense. Mientras en la Liga suelen destacar con orgullo la historia del estadio Alejandro Morera Soto y su peso simbólico en el país, la publicación del organismo mundial pone al Estadio Ricardo Saprissa y al proyecto social del club morado bajo una luz internacional que alimenta el orgullo tibaseño y reaviva, una vez más, la eterna competencia entre los dos gigantes del fútbol tico.

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Para Saprissa, el reconocimiento representa algo más que un simple gesto protocolario. Se trata de una validación internacional al trabajo que viene desarrollando su fundación desde hace años, utilizando el fútbol como plataforma para generar oportunidades y acompañar procesos de formación en distintas comunidades del país. Ese tipo de iniciativas también ayudan a fortalecer la imagen global del club más allá de los resultados deportivos.

Datos Claves

La FIFA Foundation reconoció públicamente el trabajo social realizado por la Fundación Saprissa .

reconoció públicamente el trabajo social realizado por la . Un total de 260 jóvenes participaron en una jornada especial en el Estadio Ricardo Saprissa .

participaron en una jornada especial en el . La actividad incluyó un recorrido por las instalaciones y convivencia con los jugadores del Saprissa.