No cae bien en Saprissa: Unafut toma una polémica decisión para la revancha contra Liberia

El Monstruo Morado recibe a Liberia en la vuelta de las semifinales del Torneo Clausura 2026.

Este fin de semana, el Deportivo Saprissa se jugará la clasificación a la final de la Segunda Fase del Clausura 2026. Después del empate por 1-1 en el Baltodano Briceño, el Monstruo recibe a Liberia en la vuelta con el objetivo de seguir el sueño por la 41.

En la previa del partido definitorio, Unafut tomó una polémica decisión que no cae de la mejor manera en Saprissa. Ésta tiene que ver con la designación de los árbitros. Este viernes, la Unión de Clubes comunicó los nombres de quienes impartirán justicia en la semifinales de vuelta.

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David Gómez será el árbitro de Saprissa-Liberia en La Cueva

El que estará en La Cueva como árbitro principal es David Gómez, un hombre que conocen y mucho en Horizonte Morado. El silbante fue parte del episodio en el que se filtraron polémicos mensajes en un chat de WhatsApp en 2023.

En aquella ocasión, Gómez iba a dirigir un encuentro de Saprissa contra San Carlos, pero luego fue dado de baja por todo lo que salió a la luz. Juan Carlos Rojas, como presidente del Monstruo, solicitó que el árbitro sea sancionado al igual que el resto de los involucrados.

Además, Saprissa emitió un comunicado oficial en el que exigió que se investigue a todos los que integraban estos chats. En estos mensajes, los árbitros se pronunciaban en contra de Jeaustin Campos, DT de los morados en ese momento.

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El historial de David Gómez que no gusta en Saprissa

Por otra parte, Saprissa tiene un historial negativo con Gómez como árbitro principal. Dirigió a los morados en cuatro finales. En ninguna de estas el conjunto tibaseño logró ganar. Cosechó tres derrotas y un empate.

En síntesis

David Gómez pitará la semifinal entre Saprissa y Liberia por el Clausura 2026 .

pitará la semifinal entre y por el . El árbitro Gómez registra cero victorias con Saprissa en cuatro finales dirigidas.

con Saprissa en dirigidas. Saprissa solicitó sancionar a Gómez en 2023 por filtrar mensajes polémicos en WhatsApp.