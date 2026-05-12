Pensando tanto en la final como en la Gran Final, UNAFUT le daría un espaldarazo a Saprissa y provoca el enojo de todos en Herediano.

La polémica no da tregua en el cierre del Clausura 2026 y ahora el foco se trasladó directamente hacia UNAFUT. Mientras Deportivo Saprissa se prepara para disputar la final, en Club Sport Herediano la molestia empieza a crecer por una decisión que consideran determinante.

Todo gira alrededor del caso de Jorkaeff Azofeifa, quien quedó en el ojo del huracán tras sus gestos hacia la afición de Municipal Liberia en la semifinal. La situación fue denunciada y elevada a instancias disciplinarias, generando expectativa sobre una posible sanción inmediata.

El beneficio de UNAFUT con Saprissa

Sin embargo, la resolución parece haber tomado un camino completamente distinto al que muchos imaginaban. Según reveló el periodista Josué Quesada en el programa “Teléfono Rojo”, la idea sería postergar el fallo hasta después de que termine el torneo y no solamente para la final como se creía.

La información encendió la polémica porque, en ese escenario, Jorkaeff Azofeifa no solo estaría habilitado para disputar la final de ida y vuelta del Clausura 2026, sino que incluso podría jugar una eventual Gran Final en caso de que Saprissa logre imponerse en la serie.

En Herediano la situación cayó muy mal. Dentro del entorno florense consideran que la decisión, de confirmarse, termina beneficiando directamente al rival en el momento más importante de la temporada.

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El enojo no pasa solamente por el jugador en sí, sino por el precedente que se estaría marcando. Porque en un torneo donde ya existieron sanciones fuertes y resoluciones rápidas en otros casos, el hecho de postergar un fallo disciplinario genera ruido dentro del ambiente competitivo.

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Además, el contexto agrava la situación. Saprissa ya viene de una seguidilla de decisiones polémicas en las últimas semanas, incluyendo apelaciones y resoluciones que marcaron el desarrollo de las semifinales.

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Por eso, en Herediano entienden que este nuevo capítulo puede inclinar la balanza en una serie donde cada detalle cuenta. Especialmente cuando se trata de un futbolista que podría tener incidencia directa en el resultado.

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Del lado morado, en cambio, la postura es completamente distinta. En Saprissa consideran que, al no existir sanción vigente, Azofeifa está plenamente habilitado para competir y que cualquier decisión debe tomarse respetando el debido proceso.

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