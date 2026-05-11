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Saprissa se ilusiona con la última noticia sobre el castigo a Jorkaeff Azofeifa para la final ante Herediano

Así está el panorama para Jorkaeff Azofeifa con respecto a la potencial sanción que tiene en vilo a Saprissa para la final contra Herediano.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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Unafut no llegaría a castigar a Jorkaeff Azofeifa.
© SaprissaUnafut no llegaría a castigar a Jorkaeff Azofeifa.

El caso Jorkaeff Azofeifa tiene en ascuas a Deportivo Saprissa desde el 3 de mayo, cuando el lateral izquierdo realizó un gesto obsceno contra la gradería durante el festejo del gol con el que los morados rescataron un empate 1-1 ante Liberia en la semifinal de ida del Torneo Clausura 2026.

Los liberianos, con el video de Azofeifa agarrándose de los genitales como evidencia, presentaron una denuncia el miércoles y exigieron su suspensión ante el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol). Reclamo al que las autoridades tomaron como válido.

Por eso, le dieron a Saprissa como límite hasta el viernes a las 4:00 p.m. para que se defendiera. Y así lo hizo, presentando más evidencia en respaldo del defensa que alargó el proceso y le permitió jugar la revancha contra los dirigidos por José Saturnino Cardozo, en la cual se impusieron 2-0 para clasificar a la final de segunda fase donde ya esperaba Herediano.

Jorkaeff Azofeifa estaría disponible contra Herediano

De acuerdo a la información del periodista Milton Montenegro, del periódico La Nación, Jorkaeff Azofeifa podría jugar la final de ida del miércoles 13 de mayo debido a que el Tribunal Disciplinario se reunirá recién al día siguiente, el jueves 14, para analizar otra vez el caso y dictaminar el castigo que deberá purgar el ex Pérez Zeledón.

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Ese día, se presentarán testigos a declarar. Por su parte, las autoridades ya solicitaron los audios del VAR y realizaron una audiencia con las partes involucradas en una polémica que podría dejar a Azofeifa afuera del partido definitorio en el Estadio Carlos Alvarado. O incluso, si el monstruo da el golpe, de la gran final.

Erick Lonnis, gerente deportivo de Saprissa, reconoció abiertamente que el gesto del futbolista no fue apropiado. Y aclaró que aceptarán la decisión del Tribunal, la cual, según el Artículo 38 del Reglamento Disciplinario de la Unafut, podría ser “una suspensión de tres partidos y una multa de doscientos mil colones (₡200.000)”.

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Esto por en caso de ser “la primera vez” que el lateral incurre en “insultar, provocar, ofender o amenazar o utilizar lenguaje ofensivo, grosero u obsceno y/o gestos de la misma naturaleza contra oficiales y oficiales de partido, así como a miembros de la Cruz Roja o grupo de apoyo análogo o a la Autoridad Pública, personal de prensa, comunicadores o empresas de comunicación debidamente acreditados, aficionados o público en general.

(Foto: captura de FUTV)

(Foto: captura de FUTV)

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Azofeifa se ha convertido en una pieza clave para Hernán Medford desde su regreso a la institución. En total, jugó 14 de 15 partidos posibles (más de 1.200 minutos) en el Clausura 2026 y aportó tres asistencias, subiendo su nivel de forma notoria en comparación a etapas anteriores.

Datos clave

  • Jorkaeff Azofeifa podría jugar la primera final ante Herediano este miércoles, debido a que el Tribunal Disciplinario se reunirá el jueves para dictar el fallo.
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  • Saprissa logró alargar el caso mediante la presentación de pruebas y testigos, lo que postergó la sanción.
  • En caso de ser hallado culpable, el defensor se expondría a una suspensión de tres partidos, lo que lo dejaría fuera de la vuelta y una eventual gran final.
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