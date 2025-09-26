Es tendencia:
Unafut lo confirma: Vladimir Quesada celebra la sentencia que pone en jaque a Andrés Carevic antes de visitar a Saprissa

Andrés Carevic enfrenta la noticia que complica a Cartaginés en la previa del duelo con Saprissa.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Malas noticias para Andrés Carevic.
Malas noticias para Andrés Carevic.

La undécima jornada del Torneo Apertura 2025 tendrá como plato fuerte el enfrentamiento entre Deportivo Saprissa y Club Sport Cartaginés, programado para el domingo 28 de septiembre desde las 4:00 p.m. (hora de Costa Rica) en el Estadio Ricardo Saprissa.

Los brumosos, líderes del certamen con 18 puntos, visitarán San Juan de Tibás para medirse ante uno de sus escoltas, en un duelo que será crucial para definir los primeros lugares en la lucha por la clasificación a la fase final del campeonato.

El Monstruo sueña con la revancha

En la primera vuelta, Saprissa sufrió un humillante 3-0 en el “Fello” Meza bajo la dirección de Paulo Wanchope. Sin embargo, esta vez los brumosos no contarán con la ventaja de la localía en la Vieja Metrópoli.

Morados y brumosos vuelven a verse las caras.

Morados y brumosos vuelven a verse las caras.

Por otro lado, el equipo de Andrés Carevic llega al duelo ante los morados después de sufrir un duro golpe en la Copa Centroamericana, donde cayó derrotado como local frente a Olimpia de Honduras en la ida de los cuartos de final.

La sentencia de Unafut que complica a Cartaginés

En la antesala del partido, la Unafut compartió en su página web oficial una estadística que termina de ensombrecer el panorama del conjunto de Cartago. Ens que, en el duelo de entrenadores, “Vladimir Quesada está invicto ante Andrés Carevic en San Juan de Tibás, luego de cuatro juegos, suma tres victorias y un empate”.

Carevic no ha podido derrotar a Vladimir Quesada en La Cueva.

Carevic no ha podido derrotar a Vladimir Quesada en La Cueva.

Además, el ente que se encarga de la organización de la Liga Promérica destacó que “Cartaginés no le gana ambos juegos de una Temporada Regular a los morados desde el Clausura 2022″.

¿Cómo llega Saprissa?

Por otro lado, Saprissa viene de una goleada por 3-0 a Pérez Zeledón, aunque es cierto que su temporada ha sido extremadamente irregular. Resultados como este levantan la moral, pero la inconsistencia sigue siendo una característica de los tibaseños.

La última vez que estos equipos se enfrentaron en el Ricardo Saprissa fue en la presente edición de la Copa Centroamericana, con victoria del Monstruo por 2-0. Pero mientras este último quedó eliminado en fase de grupos, Cartaginés avanzó en su zona y ahora se encuentra con vida (aunque complicado) entre los mejores ocho de la competencia.

