Liga Promérica de Costa Rica: así está la tabla de posiciones del Apertura 2025

La primera rueda del Apertura 2025 de la Liga Promérica de Costa Rica ya es historia y este sábado 20 de septiembre comienza a jugarse la segunda vuelta con el inicio de la décima fecha.
Los encargados de abrir la acción son dos de los equipos grandes: por un lado, a las 4 pm, Puntarenas recibe a Herediano. Y más tarde, a las 8 pm, Alajuelense visita a Guadalupe.
ver también
FIFA lo reconoce: Alajuelense recibe la confirmación que deja expuestos a Saprissa y Herediano ante toda la Concacaf
La Liga llegó a esta fecha como el único líder del campeonato y así quiere mantenerse, mientras que los dirigidos por Hernán Medford no quieren perderle pisada en su camino para defender el título.
Así está la tabla de posiciones del Apertura 2025 de la Liga Promérica de Costa Rica
Así sigue la décima fecha del Apertura 2025 en la Liga Promérica de Costa Rica
Domingo 21 de septiembre
15.00 | Cartaginés vs. Sporting | Estadio José Rafael “Fello” Meza
18:00 | Liberia vs. San Carlos | Estadio Edgardo Baltodano Briceño
Lunes 22 de septiembre
20.00 | Saprissa vs. Pérez Zeledón | Estadio Ricardo Saprissa Aymá