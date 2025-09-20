Liga Promérica de Costa Rica: así está la tabla de posiciones del Apertura 2025

La primera rueda del Apertura 2025 de la Liga Promérica de Costa Rica ya es historia y este sábado 20 de septiembre comienza a jugarse la segunda vuelta con el inicio de la décima fecha.

Los encargados de abrir la acción son dos de los equipos grandes: por un lado, a las 4 pm, Puntarenas recibe a Herediano. Y más tarde, a las 8 pm, Alajuelense visita a Guadalupe.

La Liga llegó a esta fecha como el único líder del campeonato y así quiere mantenerse, mientras que los dirigidos por Hernán Medford no quieren perderle pisada en su camino para defender el título.

Así está la tabla de posiciones del Apertura 2025 de la Liga Promérica de Costa Rica

Así sigue la décima fecha del Apertura 2025 en la Liga Promérica de Costa Rica

Domingo 21 de septiembre

15.00 | Cartaginés vs. Sporting | Estadio José Rafael “Fello” Meza

18:00 | Liberia vs. San Carlos | Estadio Edgardo Baltodano Briceño

Lunes 22 de septiembre

20.00 | Saprissa vs. Pérez Zeledón | Estadio Ricardo Saprissa Aymá