Mariano Torres no se guardó nada: la feroz autocrítica que sacude al vestuario de Saprissa tras la derrota ante Cartaginés.

Deportivo Saprissa vivió una pesadilla en su visita al Estadio “Fello” Meza. De manera contundente, Club Sport Cartaginés le asestó una dura goleada 3-0 que llenó de dudas al equipo y lo frenó en seco en seis puntos, impidiéndole quedarse con el liderato del Torneo Apertura 2025.

El equipo de Paulo Wanchope recibió dos goles en 45 minutos. El primero lo anotó Cristopher Núñez, con una polémica mediante que ameritó la intervención del VAR, y luego apareció Johan Venegas para hacer valer la ley del ex. Ya en el epílogo, el juvenil Claudio Montero finiquitó el encuentro.

Mariano Torres explota tras caer frente a Cartaginés

Comprensiblemente disgustado por el revés que recibió Saprissa y el desempeño de un onceno apático, Mariano Torres lanzó un dardo con la intención de sacudir el camerino morado, haciendo mención también al ajustado triunfo contra Verdes de Belice por la Copa Centroamericana.

Publicidad

Publicidad

“Cuando jugás mal, el rival te supera. Es muy difícil ganar. El partido anterior solo nos quedó el resultado, porque volvimos a jugar mal. Ganando se tapa un poco, pero hoy volvimos a jugar mal y nos superaron. Fue horrible el juego que hicimos hoy, hay que ser autocríticos”, le externó el ’20’ a Radio Columbia.

ver también Confirmado por Saprissa: Mariano Torres pone la firma a un hecho histórico para los morados

Con una semana larga por delante, Torres recalcó que deberán “ver los errores, ver lo que estamos haciendo mal. Fue un partido malísimo para nosotros hoy. Esto recién empieza, pero sabemos también que el campeonato es más corto, que hay menos partidos, que hicimos muchas cosas mal, pero no podemos tampoco volvernos locos y tenemos que mostrar una mejor versión en el próximo juego”.

Publicidad

El capitán de Saprissa discrepa con Paulo Wanchope

Durante la rueda de prensa, Wanchope se mostró sumamente molesto y aseguró que a sus pupilos les faltó actitud. Consultado por estas declaraciones, Mariano Torres dijo que no iba a referirse a ellas para evitar entrar en polémicas. Pero, según su criterio, esta no fue la principal flaqueza del equipo esta tarde.

Publicidad

Mariano Torres no ocultó su bronca luego de la dura caída en casa de Cartaginés. (Foto: Saprissa)

Publicidad

“Yo no hablo de actitud, lo que me molesta es jugar mal. Hoy jugamos muy mal, el rival nos superó y nos superó merecidamente. También decía que en Belice jugamos mal y tuvimos la suerte de ganar, a veces ganar te tranquiliza un poco, pero no es la forma, la manera que queremos”, sentenció el argentino.